Jostein Flo slutter som sportssjef i Strømsgodset

Beslutningen er offentliggjort i en pressemelding på klubbens nettsider.

«25 altoppslukende år som sportssjef i Strømsgodset er over. 25 år med stort ansvar, søkelys, minimalt med ferie og fritid, men først og fremst en enorm glede og takknemlighet for å ha fått muligheten til å være med på denne reisen i og med Strømsgodset», skriver Flo i et brev.

Klubbledelsen beklager at den profilerte lederen gir seg.

– Jeg vet ikke om noen annen person som har hatt en så langt karrierer på det aller høyeste nivået i norsk toppfotball, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen.

