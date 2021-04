Fem eliteserieklubber får treningsnekt til 25. april – ny usikkerhet om seriestart

Det betyr for toppidrettens del at det ikke tillates fellestreninger i disse kommunene i de neste 14 dagene om det ikke blir gitt unntak.

Tiltaksnivået videreføres i kommuner med høyest smittetrykk, som i Bærum, Drammen, Lillestrøm og Sarpsborg. Det betyr for eksempel at det ikke gis rom for at eliteserieklubbene Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm og Sarpsborg kan starte å trene igjen før tidligst 25. april.

Tiltaksnivå A videreføres også i kommunene Asker, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, Lier, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Ullensaker og Ås.

Torsdag ble det kjent at Odd kunne starte å trene i Skien fra i går, og fra mandag kan også Sandefjord og Bodø/Glimt starte å trene igjen.

I 13 kommuner i Viken avvikles de regionale tiltakene, mens nivået senkes i ytterligere 19 kommuner.

Helsedirektoratet skriver at det vil bli foretatt nye vurderinger om tiltaksnivå i slutten av perioden fram mot 25. april.

[ Raja gir fotballen ja eller nei til treningskamper 16. april ]