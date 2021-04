– Min klient står for at det viktigste er at varslingssaken blir behandlet på en grundig måte og at man blir trodd, sier Monsen til Discovery.

– Saken har eskalert voldsomt, men det har på ingen måte vært min klients ønske å legge press på verken trener eller klubb, fortsetter han.

Det har vært hektisk møtevirksomhet i Strømsgodset siden mediene før påskehelgen ga offentligheten innblikk i anklagene om uønsket oppførsel fra Pedersen.

Det er ikke offentlig kjent hva de konkrete episodene går ut på, eller hvilke personer i drammensklubben som skal være utsatt for bemerkningene. Likevel startet det hele med at en i klubben varslet om rasisme.

Godset opplyste langfredag at klubbledelsen «nylig ble gjort kjent med påstander om at hovedtrener Henrik Pedersen i enkelte sammenhenger skal ha brukt ord som kan oppfattes som rasistiske».

Pedersen har tilbakevist alle beskyldninger, og han uttalte etter mandagens møte at han var svært glad over at han var renvasket for de alvorlige anklagene om rasisme.

Strømsgodset avsluttet fredag samarbeidet med den rasismeanklagede treneren Henrik Pedersen. Dansken sier det ble umulig å forsvare seg mot anklagene.

– Klubben holder i denne saken videre. Ballen ligger i aller høyeste grad hos dem når det kommer til videre behandling, sier advokat Monsen.

[ Pedersen ferdig i Strømsgodset etter rasismeanklagene: – Sterkt uenig og kritisk til anklagene ]