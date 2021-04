Sportssjefen i Mjøndalen gir seg: – Lei oss for at han slutter

Eliteserieklubben skriver på sitt nettsted at det er familiære årsaker som gjør at Ulsteinvik-mannen vil flytte tilbake til Sunnmøre. Det kommer fram at det har vært vanskelig for Nevstad å pendle fra Drammen til Ulsteinvik over tid, og at det er en av grunnene.

På sitt nettsted kommer klubben med en takk til Nevstad:

«André har gjort en meget solid jobb for oss i et særdeles krevende år, og vi er veldig lei oss for at han slutter, men har stor forståelse for bakgrunnen for valget».

Nevstad tok over som sportssjef etter Kenneth Karlsen i starten av 2020.

