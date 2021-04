Solskjær om tabellsituasjonen: – Vi burde aldri være fornøyd med 2.-plass

Nordmannen var klokkeklar da spørsmålet om tabellsituasjonen kom opp. Han mener at United aldri bør være fornøyd med å være nummer to.

– Vi burde aldri være fornøyd med 2.-plass. Vi har sett hva denne klubben er kapabel til, og forhåpentligvis kan vi gjøre det bedre neste sesong. Dette er under våre ambisjoner, sa nordmannen.

Svekket stolthet

Når Solskjær ser tilbake til høsten 2020 og 1-6-tapet for nettopp Tottenham, sier han at spillernes stolthet ble svekket, og at de gjerne vil slå tilbake.

– Spillerne vil huske den kampen med mye smerte. Vår profesjonelle stolthet ble svekket. Måten vi tapte på var ikke verdig oss, men jeg er sikker på at vi vil se spillere som beviser at vi er bedre enn det, sa han og la til:

– Jeg er sikker på at vi vil ha en bedre opptreden nå.

Solskjær sier at både Luke Shaw og Marcus Rashford, som begge gikk av banen i 2-0-seieren mot Granada torsdag, trolig vil være klare til søndagens oppgjør.

Oppfordrer til rasisme-samarbeid

I løpet av den siste uken har flere spillere og klubber stått fram og snakket om at de er villige til å boikotte sosiale medier om det ikke handles på rasismefronten.

Solskjær mener at man heller må jobbe sammen med de sosiale medieselskapene.

– Jeg respekterer andre klubber og spilleres beslutninger, men for meg så er det viktig at vi jobber sammen med selskapene for å finne en vei ut av dette, sa han.

Solskjær sier videre at han synes at det er forbedring i oppmerksomheten rundt temaet, og at han tror flere vil være med på å samarbeide for å bekjempe rasismen.

