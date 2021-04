Norge møter Luxembourg på Ullevaal 2. juni

Kvalifiseringen til VM 2022 fortsetter i september, der Norge starter med hjemmekamp mot Nederland. Før den tid skal landslaget for menn ha en samling i juni med to hjemmekamper.

Luxembourg, som er nummer 96 på Fifa-rankingen og dermed 54 plasser bak Norge, kommer på besøk første onsdag i juni.

– Disse kampene blir svært viktige med tanke på forberedelsene til høstens tette kvalifiseringsprogram. Luxembourg har vært en vanskelig motstander for flere nasjoner, de slo Irland og spilte lenge jevnt med Portugal i VM-kvalifiseringen. Det er et lag som passer oss godt å møte nå, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

Luxembourg slo Irland 1-0 borte i sin første VM-kvalifiseringskamp og tapte 1-3 hjemme for Portugal i den neste etter å ha tatt ledelsen.

Forbehold

Motstander til kamp to under junisamlingen er ikke avklart.

Det tas forbehold om at myndighetene gir innreisetillatelse med fritak fra eventuelle karantenebestemmelser på gjeldende tidspunkt.

Det er ikke avklart om det vil være mulig å ha publikum til stede på kampene. NFF kommer tilbake med informasjon om det, heter det i en pressemelding.

Neppe fullt

Ifølge kulturminister Abid Raja (V) vil det neppe tillates med et fullt Ullevaal dette året.

– At Lerkendal og Ullevaal blir fullsatt i 2021, det tror jeg ikke. Der tror jeg at vi må si «det vil ikke skje». Vi snakker om 25.000 personer på et arrangement. Det kommer ikke til å skje i 2021, sa Raja til NTB torsdag.

Norge innledet VM-kvalifiseringen med to seirer (Gibraltar og Montenegro) og ett tap (Tyrkia) i mars. Det var Solbakkens tre første kamper som landslagssjef.

