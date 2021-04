Grorud-treneren i podkast: – Det er ikke alltid de mest sympatiske som vinner

Denne ukas gjest i Trikkeligaen, Dagsavisens podkast om Oslo-fotball er Aksel Bergo. Han er ny trener i Grorud, etter at Eirik Kjønø tok sin hatt og forsvant i vinter. Nå må Bergo bli kjent med en hel spillertropp han må holde god avstand til. Om enn ikke like lang som det var til kompisene i den lille vestlandsdalen Bergo vokste opp i.

Her kan du høre hele intervjuet:

– Det er et slektskap mellom Eksingedalen og Groruddalen, sier treneren.

Aksel Bergo siterer Groruddals-poet Kenneth Engebretsen, som vanligvis rapper mer om gateliv enn fotball, når han skal forklare sammenhengen:

– Det er ikke hvor du er ifra, det er hvor du skal. Bro. Den inngangen har jeg med fra Eksingedalen og den passer som hånd i hanske her oppe på Grorud.

[ Mot 600 tilskuere på tribunen i eliteserieåpningen ]

Å ta over trenerjobb under korona

I intervjuet forteller Bergo om en i hvert fall litt uvanlig ny jobbsituasjon etter han tok over for litt over en måned sida. Spillermøter foregår med tre-fire meter mellom hver spiller. Det er forhold hvor det kan være vanskelig å komme tett på spillergruppa som ny.

– Vi sto i kø her og hadde hurtigtesting før trening i går. Men ellers er fotball stort sett ganske likt, sier han.

Vi får også høre om høyde- og lavpunkter i trenerkarriera. Han har vært med på å føre den lille klubben Follo til cupfinale på Ullevål, og Kolbotn til Champions League.

I Kolbotn sluttet han etter bare to år, tross to seriegull og kjempesuksess.

– Du bruker deg jo ut, og du gjør feil. Jeg gjorde dårlige vurderinger og var ikke en god nok leder. Da jeg dro tror jeg spillerne og klubben var godt fornøyd med det. Jeg var sikkert en pain in the ass, forteller han.

I dag sier han er det en fryd å møte spillerne fra den tida igjen.

– Det kan hende at kynismen kan bli i overkant stor for noen. Det er toppidretten. Det er ikke alltid de mest sympatiske som vinner, sier han.

– Er du et helvete som sjef?

– Nei, det tror jeg ikke. Men jeg kan være krevende. Jeg var i hvert fall det da, sier han.

[ Grorud forsterker med midtbanemann (+) ]

Hele praten kan du altså høre der du vanligvis hører podkast, ved å søke opp «Trikkeligaen». I forrige episoden møtte Trikkeligaen sportssjef i Vålerenga, Eli Landsem:

Hvis du er mer interessert i herretrener Dag-Eilev Fagermo, kan du møte han her:

[ Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ]