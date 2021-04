Uavklart fotballstart, men håper på 600 tilskuere

Etter at statsminister Erna Solberg orienterte om gjenåpningen av Norge onsdag, er det fortsatt flere spørsmål enn svar for fotballens del. For klubbene selv må også bli enige. Og da er seriestarten 8. og 9. mai ett av stridstemaene.

Uenighet om seriestart

Og før en seriestart må man få spilt treningskamper. Endelig avgjørelse om det kommer ikke før i neste uke.

– Regjeringen vil i neste uke vurdere om det skal åpnes for treningskamper utendørs i serier der flertallet av utøverne har idrett som yrke. I fotball for de to øverste nivåene, sa statsministeren i Stortinget onsdag.

– Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i de samme seriene. Igjen vil forutsetningen være at smittesituasjonen tillater det, og at det er god etterlevelse av protokollene i idretten, tilføyde hun.

Mot Rosenborg

Etter planen skal Vålerenga serieåpne mot Rosenborg på Intility Arena søndag 9. mai. Men seks klubber har bedt Norges Fotballforbund om ytterligere en ukes utsettelse fordi det er forskjellige regler om hvordan lagene får trene ut fra hvor de holder til. Det vil ikke NFF ta stilling til før det blir klart om treningskampene kan iverksettes fra 15. april.

– Slik jeg forstår det ønsker ikke de seks klubbene det er snakk om at serien skal utsettes for samtlige lag. De ønsker bare en utsettelse for sine klubber, og at de kan spille mot hverandre i starten for å få kabalen til å gå opp. Det vil ikke få noen konsekvenser for oss eller de andre lagene, så det har jeg ingen problemer med. Det er derimot verre hvis hele Eliteserien utsettes, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

VIF planlegger kamper

– Det er viktig å komme i gang med treningskamper mot andre. Den siste tiden har vi spilt noen internkamper, i tillegg til å trene så godt som mulig. Så vi har jo ikke vært helt nedstengt, det er vi glad for. Samtidig kjenner alle på behovet for skikkelig kamptrening nå. Det handler om skadefare, i tillegg til at trenerteamet vil ha hele oversikten over hvor man står, sier VIFs sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til Dagsavisen.

Ingebrigtsen har foreløpig ikke mulighet til å si noe om hvordan oppsettet for treningskamper blir planlagt før seriestarten i mai, men Dagsavisen vet at VIF jobber med å få i stand treningskamper mot Tromsø, Raufoss, Sarpsborg og KFUM før Eliteserien sparkes i gang.

600 tilskuere, også i Oslo?

I snaut seks uker har det vært full stans i treningskamper i toppfotballen. Fra neste uke ligger det an til lettelser, bekreftet Erna Solberg. Hun gjorde det også klart at eliteserieklubbene kan forberede seg på å slippe inn 600 tilskuere fordelt på tre kohorter a 200.

Det er samme regel som i fjor høst, men den gjaldt ikke i Oslo. Og Oslo vil fortsatt ha sine egne kjøreregler.

– Jeg synes vi skal ha respekt for at det i Oslo er Oslo-politikerne som sitter i førersetet angående gjenåpning med tanke på lokale tiltak, sier Solberg, som sier hun ikke vil legge press på Oslo-byrådsleder Raymond Johansen.

I Oslo vil man se an smittetallene de neste dagene før man kommer med nye vedtak.

Ny utsettelse

Flere klubber har samtidig de siste ukene hatt forbud mot fellestreninger på grunn av høyt tiltaksnivå i Viken og enkelte andre regioner. Tirsdag ble det kjent at seks lag i Eliteserien ber om å få utsatt sine to første seriekamper.

Vålerenga er ikke blant disse og laget har trent for fullt. Laget skal også forberede spill i Europa.

– Vi vil få en veldig intens sesong når den først starter. Det er vi forberedt på, sier Dag-Eilev Fagermo.

Sommerens EM-sluttspill kommer også inn som en faktor. NFF håpet å unngå kampkollisjoner, men det er nå umulig. Mesterskapet varer fra 11. juni til 11. juli.

Seriestart for 1. divisjon for menn flyttet til 15. mai, mens 2. divisjon går i gang 5.–6. juni. På kvinnesiden er Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.–23. mai.