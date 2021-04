Stort sprik i kamper for eliteserielagene i sesongoppkjøringen

Den hektiske oppkjøringen til den planlagte fotballstarten 8. og 9. mai byr på svært forskjellige utgangspunkter for de involverte. Etter planen vil de åtte eliteserieklubbene som i øyeblikket er rammet av treningsnekt begynne å trene organisert 12. april.

Fram mot seriestarten ser Haugesund for seg å spille kun to treningskamper. Åsane (25. april) og Viking (2. mai) blir motstandere for klubben som er blant dem som er underlagt det strengeste tiltaksnivået. De har nå ikke åpning for fellestreninger.

Det samme gjelder alle klubbene i Viken pluss Sandefjord og Bodø/Glimt.

Sarpsborg 08, som har for tradisjon å spille flere treningskamper enn de fleste, har planlagt fem kamper før serieåpningen. Den første blir 18. april, opplyser sportssjef Thomas Berntsen til NTB.

– For at det (seriestarten) skal være forsvarlig, må vi ha flere 90-minuttere. For den gjengse mann i gata kan det høres litt dumt ut, men det er det ikke. Gutta må gjøre jobben sin før de skal gjøre jobben sin. Blir de kastet inn i seriekamper, øker sjansene for skade. Det er det helsemessige vi er mest opptatt av der, sier Berntsen.

[ Seks eliteserieklubber ber om utsatt seriestart ]

Uenighet mellom klubbene

Sarpsborg 08 skal møte Stabæk, Vålerenga, Lillestrøm, Odd og Strømmen.

– Det er lettere for oss med mange lag rundt oss. Ingen av kampene vi skal spille medfører ferge, fly, tog eller noe sånt, legger Berntsen til.

Seks av de åtte klubbene som er i områdene med de strengeste smitteverntiltakene, sendte tirsdag et brev til Norges Fotballforbund (NFF) og ba om utsettelse av de to første serierundene.

«Med det oppsatte programmet rekker 5a-lagene kun to treningskamper, dersom vi skal følge de medisinskfaglige rådene vi får med minimum én ukes tilpasset trening før første treningskamp», het det blant annet i brevet, ifølge Romerikes Blad.

Sarpsborg og Odd har ikke stilt seg bak bønnen til de seks andre klubbene.

– Vi gikk på kompromiss med hva vi optimalt sett mener er riktig med tanke på fire uker oppkjøring med kontakt. I utgangspunktet er det litt for kort, men siden vi fikk møte lag med samme utgangspunkt som oss, aksepterer vi det, sier Berntsen.

[ Dette er NFFs nye plan for oppstarten av Eliteserien, Obos-ligaen og 2. divisjon ]

Tre og fire kamper

Viking, som ikke har vært rammet av treningsnekt, spiller fire kamper mellom 17. april og 2. mai.

Bodø/Glimt reiste som eneste lag på treningsleir til Spania og forlenget samtidig oppholdet for å unngå koronarestriksjonene som også gjelder i Bodø. Mot seriestart har de regjerende mesterne planlagt tre treningskamper, mot Tromsø, Brann og Odd. Den siste kampen blir mot Odd 2. mai, helgen før serieåpningen.

Kristiansund har planlagt for fire treningskamper i oppkjøringen med den første 17. april og den siste 2. mai, helgen før den planlagte oppstarten.

Forutsetningen er samtidig at myndighetene åpner for gjennomføring av treningskamper fra midten av april. I øyeblikket kan ikke kamper spilles i toppfotballen.

[ Nytt oppsett klart: Slik blir de første rundene i Eliteserien ]