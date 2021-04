Planen for toppfotballen står fast – kan håpe på treningskamper i neste uke

Det kom fram da statsministeren la fram regjeringens planer for gjenåpning av samfunnet på talerstolen i Stortinget onsdag.

– Som kulturministeren varslet før påske, vil regjeringen i neste uke vurdere om det skal åpnes for treningskamper utendørs i serier der flertallet av utøverne har idrett som yrke. I fotball for de to øverste nivåene, sa Solberg.

– Den første uken i mai tar regjeringen sikte på å åpne for seriespill i de samme seriene. Igjen vil forutsetningen være at smittesituasjonen tillater det, og at det er god etterlevelse av protokollene i idretten, tilføyde hun.

Lang stans

Stansen i treningskamper i toppfotballen ble innført 19. februar. Da hadde det allerede vært full stans i alt seriespill i toppidretten i en måned. Tiltaket ble vedtatt etter anbefaling fra Helsedirektoratet i kampen mot spredningen av muterte former for koronaviruset.

Forbudet ga raskt konsekvenser for toppfotballen. Etter bare noen dager ble seriestarten i kvinnenes to øverste divisjoner utsatt. Det ble pekt på at det ikke var forsvarlig å satse på en sesongåpning i mars uten en garantert oppkjøring med treningskamper.

På herresiden ble konklusjonen den samme noen uker senere.

Norges Fotballforbund besluttet i forrige uke å sette 8. og 9. mai som ny oppstartshelg for Eliteserien. Planen forutsatte at treningskampene er i gang igjen fra midten av april. Onsdag kom bekreftelsen på at den planen ser ut til å stå ved lag.

Ny utsettelse

Flere klubber har samtidig de siste ukene hatt forbud mot fellestreninger på grunn av høyt tiltaksnivå i Viken og enkelte andre regioner. Tirsdag ble det kjent at seks lag i Eliteserien ber om å få utsatt sine to første seriekamper.

NFF har kommunisert at man først må få klarsignal for å gjenoppta treningskampene. Deretter kan man ta stilling til om serien på nytt på utsettes.

Fotballens terminliste er samtidig tettpakket. Nye utsettelser vil skape utfordringer. Sommerens EM-sluttspill bidrar blant annet til det.

Usikkerhet er det også rundt gjennomføringen av cupen. Den ble avlyst for menn kommende sesong.

Det er lagt opp til at starten på 1. divisjon for menn flyttet til 15. mai, mens 2. divisjon går i gang 5.-6. juni. På kvinnesiden er Toppserien og 1. divisjon utsatt til 22.-23. mai.

Tidslinje over utfordringene toppfotballen hittil har hatt i sesongoppkjøringen:

* 18. januar: Statsminister Erna Solberg (H) anbefaler full stans i alt seriespill i toppidretten. Nekten blir innført umiddelbart, men treningskamper er fortsatt lov.

* 20. januar: Terminlistene for toppfotballen blir presentert. Toppserien og 1. divisjon kvinner er først med oppstart 20. mars. Deretter følger herrene med Eliteserien (5/4), 1. divisjon (6/4) og 2. divisjon (9/4).

* 19. februar: Helsedirektoratet vil stramme inn og forby treningskamper. Regjeringen tar anbefalingen til følge. Tiltaket er svært inngripende i klubbenes sesongoppkjøring.

* 22. februar: Kvinnenes to øverste divisjoner utsetter seriestarten. Årsaken er forbudet mot treningskamper. NFF og Toppfotball Kvinner sier en sesongoppkjøring må være medisinsk forsvarlig.

* 25. februar: Bodø/Glimt reiser til Spania for å kunne spille treningskamper. Fjorårets seriemestere får kritikk fra enkelte ligarivaler. Reisen gjør at klubben ikke blir rammet av treningsforbudet når Bodø i mars stenger ned.

* 3. mars: Idretten er i møte med Erna Solberg, men får ingen løfter om snarlige lettelser.

* 11. mars: Nye premieredatoer for toppfotballen er klare. Alt flyttes til første helgen i mai.

* 15. mars: Viken-regionen stenger ned og plasseres under regjeringens strengeste tiltaksnivå (5A). Det betyr full stopp på alle fellestreninger for fylkets toppklubber. I Eliteserien rammet det Lillestrøm, Mjøndalen, Sarpsborg, Stabæk og Strømsgodset, mens det går utover Kolbotn, LSK Kvinner og Stabæk i Toppserien.

* 16. mars: Sandefjord får også treningsnekt etter at kommunen innfører samme tiltaksnivå som i Viken.

* 17. mars: Flere kommuner på Haugalandet slutter seg til tiltaksnivået. Dermed må også FK Haugesund og Avaldsnes kutte ut alle fellestreninger.

* 19. mars: Odd kommer på lista over klubber med treningsforbud når Grenlands-området stenger ned.

* 24. mars: Kulturminister Abid Raja (V) lanserer en ambisjon om å få i gang treningskampene fra midten av april og seriestart i uke 18 (3.-9. mai).

* 25. mars: Helsedirektoratet støtter Rajas plan i sin nyeste vurdering, men understreker at smittesituasjonen vil være avgjørende.

* 31. mars: NFF presenterer ny plan for seriefotballen. Oppstarten i Eliteserien settes til helgen 8.-9. mai, mens 1. divisjon flyttes til 15. mai. For 2. divisjon er 5.-6. juni satt av, og Toppserien og 1. divisjon kvinner er planlagt å rulle i gang 22.-23. mai.

* 7. april: Statsminister Erna Solberg bekrefter at planen om å åpne for treningskamper i midten av april og seriekamper tidlig i mai er en del av regjeringens gjenåpningsplan

