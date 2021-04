Lynhurtige Vinicius straffet svakt Liverpool: – Vi spilte ikke god fotball i dag

Det betyr at spanjolene ligger svært godt an foran returkampen på Anfield om åtte dager. Real Madrid dominerte og ledet 2-0 etter 1. omgang, mens Liverpool hevet seg og kom mer med etter pause.

Liverpool hadde vunnet de fire siste kvartfinalene med Jürgen Klopp som manager, men denne gangen gikk det ikke for de røde. Champions League-vinnerne fra 2019 måtte gi tapt for Champions League-vinneren fra 2018. Den gangen slo de nettopp Liverpool i finalen.

Hjemmelaget fra den spanske hovedstaden var det beste laget og vant fortjent. Det syntes også Klopp.

– Hvis du vil gå til semifinalen, må du fortjene det. Vi gjorde ikke det i kveld, spesielt i første omgang. Det eneste positive jeg kan si om kampen, bortsett fra at vi scoret et mål, er at det bare er første kamp. Vi spilte ikke god fotball i kveld, og vi ga ikke Real Madrid problemer, sa en selvkritisk Liverpool-sjef.

Sjanseløs

26 minutter var spilt da Real Madrid tok ledelsen. Toni Kroos slo en praktfull langpasning i bakrom til brasilianske Vinicius Junior. Den strøkne 60-meterspasningen havnet bak Nathaniel Phillips og Trent Alexander-Arnold, og 20-åringen la ballen godt til rette for seg med brystet og skulderen før han sendte den kontrollert i nettet ned til høyre for Alisson i Liverpool-buret.

Scoringen var Vinicius Juniors annen i Champions League.

Ni minutter senere var det duket for 2-0. Marco Asensio scoret i sin fjerde kamp på rad etter flott angrepsspill og en ny utsøkt Kroos-pasning. En ditto håpløs klareringsheading av Alexander-Arnold gjorde også susen for Real Madrid. Backen lå for høyt og kom på etterskudd, og formsterke Asensio takket og bukket for feilen ved å vippe ballen over Alisson og deretter pirke den over målstreken.

– Vi startet ikke bra. Der fantes rom for oss å spille i, men vi fortsatte bare å gi bort ballen. Vi startet bra i annen omgang og scoret, men så åpnet vi døren bakover igjen, sa venstrebacken Andy Robertson.

Mer med

Real Madrid var i særklasse best i de første 45 minuttene. Liverpool hadde ikke en eneste stor sjanse. Det er første gang siden november 2014 at Liverpool ikke har hatt en avslutning på mål i første omgang i Champions League.

Begge lag måtte unnvære noen av sine beste spillere. Raphaël Varane og Sergio Ramos var ikke med for Real Madrid. Varane var ute med positiv koronatest, og stopperparet var erstattet av Eder Militão og Nacho. Nathaniel Phillips og Ozan Kabak i Liverpools midtforsvar fikk kjørt seg i 1. omgang, men hevet seg i siste halvdel i likhet med lagkameratene eller på banen.

Innbytter Thiago satte fart seks minutter inn omgangen. Til slutt endte ballen opp hos Mohamed Salah, og egypteren bredsidet ballen inn via Real Madrid-keeper Thibaut Courtois etter målgivende fra Diogo Jota. Salah lå akkurat på riktig side av offsidegrensen da han mottok ballen.

Underholdning

Begge lag fortsette å skape muligheter, og 3-1 kom etter 65 minutters spill. Igjen var det unggutten Vinicius junior som scoret. Han avsluttet med en kjapp flikk fra kort hold etter pasning fra Luka Modric. Vinicius Junior kunne fort ha scoret rett før også, men da kom ikke ballen fram til ham takket være en god inngripen av Trent Alexander Arnold.

Liverpool må heve seg til hjemmemøtet, hvis ikke blir det ingen semifinale for Jürgen Klopps mannskap denne gangen.

Det kan likevel gå for laget som er nummer sju i Premier League. Vinner de 2-0 på Anfield er de videre.

