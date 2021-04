Måltørke og spekulasjoner

Null scoringer mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro, fulgt opp av null scoringer og 1–2 tap i ligakampen mot Eintracht Frankfurt, noe som betyr at laget er sju pong bak Frankfurt i kampen om den viktige 4.-plassen i Bundesliga.

På påsketur

Ifølge spanske og tyske medier har Haalands far Alf Inge Haaland og agent Mino Raiola vært på påsketurné i Madrid og Barcelona og fortsetter ferden til forskjellige klubber i Premier League.

Det handler om å kartlegge verdien av verdens mest ettertraktede spiss akkurat nå. Om å smi mens jernet er varmt.

Men Erling Braut Haaland opplever det ikke slik. For ham handler det om å få en tellende scoring igjen.

– Jeg hater å tape og da hjelper det ikke om jeg har scoret selv heller, sa han etter landslagets VM-kvalifiseringskamper i påskeuka. Det ble uansett et positivt utfall ettersom Norge er med i kampen om gruppeseieren etter to seire og ett tap.

Jobber for nytt salg

Spørsmålet er om Borussia Dortmund er det samme i mesterligaen. Den fortsetter med første kvartfinale borte mot Manchester City tirsdag kveld. Og Dortmunds eneste sjanse til å kvalifisere seg for neste års turnering, er antakelig å vinne denne. Hvis Dortmund mister mesterligaen tror mange at Braut Haaland vil forsvinne.

Og inntrykket som gis er altså at hans agent jobber hardt for et nytt salg. Og da et salg til verdens beste klubber. Natt til mandag la agent Raiola ut en video på Twitter der han tilbakeviste oppslag i spanske medier om at han og Haalands far kan tjene 200 millioner kroner hver på en overgang for mesterligaens toppscorer.

«Falske nyheter sprer seg raskt og langt», tvitret Raiola.

Spanias mest leste avis, Marca, rapporterte tallene videre.

Manchester-lagene

Det vi vet er at Raiola og Haaland var i Spania i påsken. Men Braut Haaland har en treårskontrakt med Borussia Dortmund og den tyske klubben skal ikke være interessert i å selge. Men alle vet at slike standpunkt blir endret når summene blir store nok.

Ifølge ESPN vil Dortmund kreve 180 millioner euro for å selge storscoreren i det kommende overgangsmarkedet. Det tilsvarer 1,8 milliarder norske kroner.

Landslagssjef Ståle Solbakken tror ikke Braut Haaland lar seg påvirke så mye av det som skjer i kulissene.

– Jeg lærte ham å kjenne som en jordnær gutt. Han vil rendyrke sine fotballfaglige egenskaper, sa Solbakken etter samlingen i Spania med landslaget.

Begge Manchester-lagene skal også være aktuelle for Braut Haaland. Nå er verdens beste fotballby nummer en og to i Premier League.

– Dette blir spekulasjoner. Erling vil finne en naturlig vei videre, sa United-manager Ole Gunnar Solskjær foran deres kamp mot Brighton (seier 2-1) første påskedag. Solskjær har trent Braut Haaland som Molde-spiller og vet hvilke egenskaper han har.

PS. Første kvartfinale Manchester City – Borussia Dortmund har avspark tirsdag klokka 21.00 og sendes på TV2 Sport1.