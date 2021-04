Gauseth fortsetter likevel i Mjøndalen etter supporterinitiativ

Det skjer en snau uke etter at det ble kjent at midtbaneveteranen hadde avsluttet kontraktsforhandlingene med klubben.

Gjennom påsken er forhandlingene imidlertid gjenopptatt, og MIF melder på sitt nettsted at kontrakten for 2021-sesongen er i boks.

– Det er ikke lett å sette ord på den gleden jeg kjenner på. Jeg vil likevel forsøke. Mitt livs største øyeblikk har alle én fellesnevner: Mjøndalen IF. Jeg har hele tiden vært tydelig på at min motivasjon og sult på å oppleve mer med Mjøndalen er enorm, sier Gauseth.

Han har spilt for klubben siden 2013 og har de seneste sesongene vært lagkaptein. Trener Vegard Hansen har hele tiden ønsket seg Gauseth med videre.

– Jeg er glad og lettet over at dette endelig løste seg. Christian er vår kaptein, en leder som stiller krav i trening og gir medspillere trygghet og litt ekstra selvtillit i kamp. Han spiller med en autoritet som smitter over på de andre og gir hele laget en ekstra ryggrad. I tillegg er han en markant profil i norsk fotball, som stort sett profilerer Mjøndalen på en positiv måte, sier Hansen.

Mjøndalen serieåpner etter planen borte mot Sarpsborg 9. mai. I fjor berget laget plassen i Eliteserien gjennom kvalifiseringsseier mot Sogndal (3-2).

