Sjokktap for Tyskland - Spania, Frankrike og Italia kriget seg til seirer ]

Onsdagens desidert største bombe kom i Duisburg, der Tyskland tapte 1-2 for Nord-Makedonia.

På overtid av den første omgangen bredsidet evigunge Goran Pandev inn 1-0 til de rødkledde gjestene, etter en lekker pasning fra Levante-spiller Enis Bardhi.

Ilkay Gündogan utlignet til 1-1 på straffe etter timen spilt, og Tyskland presset hardt for 2-1 på tampen. Men kampens tredje mål var det Nord-Makedonia som scoret etter 83 minutter.

Arijan Ademi slo hardt inn i boks og fant Elif Elmas, som skjøt ballen via beinet til Amin Younes og i mål.

Selv om Tyskland sendte opp Marc-André ter Stegen på tampen og skapte flere farligheter, holdt de rødkledde gjestene unna. Da dommeren blåste av kampen jublet gjestene som om de hadde vunnet VM.

Tyskland er med det nummer tre i gruppe J, tre poeng bak Armenia og bak Nord-Makedonia på målforskjell. Armenia har full pott etter ni kamper, mens Tyskland har seks poeng.

Griezmann-mål

I Sarajevo ble Frankrike hardt presset av Edin Dzeko og co., men det var franskmennene som trakk det lengste strået.

I sin 46. strake kamp fra start for Frankrike stanget Antoine Griezmann inn kampens eneste mål etter 60 minutter etter et lekkert innlegg fra Adrien Rabiot.

1-0-seieren gjør at Frankrike har vunnet de to siste kampene i gruppe D etter den svake 1-1-kampen mot Ukraina i første kamp. Frankrike leder gruppen foran nettopp Ukraina, som spilte uavgjort mot Kasakhstan.

Perlemål av Olmo

Dani Olmo vartet på ny opp med en perlescoring da Spania tok imot Kosovo i Sevilla. Etter at Bersant Celina og co. hadde vært gode den første halvtimen, scoret spanjolene to mål på tre minutter.

Først plasserte Olmo ballen i krysset fra 13-14 meter, nesten en reprise av målet til RB Leipzig-spilleren fra kampen mot Georgia på søndag, før Ferrán Torres hamret ballen i lengste hjørne like etter.

Besar Halimi reduserte til 1-2 etter 70 minutter og skapte spenning i kampen, men Gerard Moreno roet nervene til spanjolene fem minutter senere etter et hodestøt på corner.

Spania har sju poeng etter tre kamper og leder gruppe B foran Sverige, som har seks poeng etter to kamper.

Sent straffemål

Italia imponerte ikke nevneverdig borte mot lilleputten Litauen, men vant 2-0 og tok de tre poengene de kom for. Stefano Sensi scoret kampens første mål etter 48 minutter på et langskudd etter en corner.

Ciro Immobile fastsatte sluttresultatet til 2-0 da han scoret på straffe på overtid.

Italia leder gruppe C med ni poeng etter tre kamper og 6-0 i målforskjell.

