To endringer i Norges lag – Thorsby starter mot Montenegro

Thorsby kommer inn på midtbanen for FredrikMidtsjø, som startet begge de første kampene under samlingen. Jonas Svensson er tilbake som høyreback etter at Julian Ryerson startet på den plassen mot Tyrkia.

Ellers beholder spillerne sine plasser tross den skuffende kampen mot Tyrkia sist.

Både Solbakken og hans montenegrinske kollega Miodrag Radulovic har brukt 21 spillere i løpet av de to første kampene. Radulovic mønstret et tilnærmet B-lag i 4-1-seieren over Gibraltar og lot førstevalgene hvile før kampen mot Norge.

Norge (4-4-2):

Rune Almenning Jarstein – Jonas Svensson, Stian Gregersen, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Martin Ødegaard, Morten Thorsby, Patrick Berg, Mohamed Elyounoussi – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland.

Dommer: Anthony Taylor, England.