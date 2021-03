Toppserien blir utsatt nok en gang – skroter nytt seriesystem igjen

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner bekrefter utsettelsen overfor VG.

– Vår ambisjon er, i så stor grad det går an, å skape lik konkurranse for klubbene. Så har vi det helsemessige aspektet med risikoen ved skader som vi må ta hensyn til. Der støtter vi oss på en medisinsk vurdering, sier Jørgensen til avisen.

Endringen betyr at seriestarten på kvinnesiden blir tidligst 15.–16. mai. Jørgensen opplyser at den kan bli forsinket ytterligere en uke eller to. En avgjørelse blir tatt senere i uken.

Opprinnelig skulle Toppserien og 1. divisjon for kvinner ha startet 20. mars, men de planene ble raskt utsatt da det i februar ble lagt ned forbud mot treningskamper.

Samme dag kom nyheten om at koronasituasjonen og utsatt seriestart gjør at verken flertallet av klubbene eller interesseorganisasjonen Toppfotball kvinner mener det er tid til å gjennomføre sluttspillet som vil medføre seks kamper mer for de fire beste lagene i Toppserien og sju flere for de øvrige lagene på de to øverste nivåene.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner bekrefter overfor Romerikes Blad at alt tyder på at seriespillet vil bli gjennomført på tradisjonelt vis, som en dobbel serie, akkurat som i fjor.

– Vi har hatt flere møter med klubbene. De er ganske omforent om at det er bedre å utsette dette til neste år. Så vår innstilling inn til forbundsstyret i Norges Fotballforbund (NFF), som er de som må ta den endelige beslutningen, er at vi kutter sluttspillet. Det har også eliteavdelingen i NFF også støttet. Det er klart det er forferdelig trist, sier Jørgensen til Romerikes Blad.

