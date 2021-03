Tyske landslagsstjerner ut mot boikott: – Vi er ti år for sene

Selv om det tyske fotballandslaget før kampen mot Island var iført T-skjorter med påskriften «Menneskerettigheter», er ikke alle i den tyske troppen enige om at boikott er veien å gå.

Landslagstrener Löw sier at han vil bruke VM-turneringen til å belyse temaet om menneskerettigheter i Qatar.

– Vi kan få oppmerksomheten til hele verden med en slik turnering, og bringe ting i rett retning, sier den meritterte treneren.

Med seg har han Bayern Münchens midtbanegeneral Joshua Kimmich. Kimmich mener at oppropet om boikott kommer for sent.

– Vi er ti år for sene for en boikott, sier han.

Qatar ble som kjent tildelt mesterskapet i 2010.

Kimmich legger til at han føler at det er en plikt å peke ut ting som ikke er rett i verden, men at boikott ikke er veien å gå.

Tyskland møter Romania til andre kamp i VM-kvalifiseringen søndag.

