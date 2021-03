TV 2-teamet i karantene – dropper landslagstrening etter positiv koronatest

Kanalen opplyser selv søndag at det utsendte teamet i Spania inntil videre er plassert i karantene.

Samtidig understrekes det at Mathisen var koronasyk for en tid tilbake, og at den positive testen trolig kan sees i sammenheng med det.

– Jeg hadde korona for fem uker siden, og da kan det visst nok testes positivt en god stund etter. Jeg håper og tror det bare er det. Formen er fin, sier fotballeksperten.

Pressesjef Jan-Petter Dahl sier samtidig at det ikke tas noen sjanser.

– Da Jesper i dag tidlig fikk positivt testsvar, gikk alle i karantene. Alle andre i TV 2s team har testet negativt. Jesper, som hadde korona for en måned siden, testet seg så på nytt med en såkalt hurtigtest som ga negativt svar. Han venter svar på ny PCR-test i kveld, sier han.

– I og med at Jesper nylig har hatt korona, tror vi at gårsdagens test var feil, og at han forhåpentligvis vil få et negativt svar i kveld. På grunn av denne situasjonen, blir vårt team i villaen til svaret kommer på Jespers test. TV 2 dekker derfor ikke dagens trening, fortsetter Dahl.

TV 2s utsendte bor sammen i et feriehus i Marbella.

[ «Før hadde vi et kollektiv uten stjerner. Nå har vi stjerner uten et kollektiv» ]