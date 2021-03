Tidspresset Solbakken: – Vi må være tøffere med hverandre

Den ferske Norge-treneren fikk se sine elever tape 0-3 i en kamp der det særlig sviktet defensivt. Solbakken ga også klar beskjed om det i evalueringen sammen med spillerne etter kampen.

– Guttene må være røffere med hverandre. Stå i det der og da og være tøffe. Det er bare flotte folk her, og det gjør det lettere. Spillerne må være flinkere til å stille krav til hverandre, sa landslagssjefen etter søndagens treningsøkt på Marbella.

Norge fikk en marerittstart på kampen og slapp inn mål etter tre minutter. Senere i første omgang fikk Caglar Söyüncü altfor lite motstand i feltet da han stanget inn 2-0 på en corner.

– Hvis vi skal ta det neste steget, må alle hvite hva de gjør til enhver tid i det defensive. Det var det som ødela for oss. Dødballmålet snakker for seg, men det første målet var et resultat av følgefeil. Tre stygge, elementære feil i vår måte å spille på, sa landslagssjefen.

20 minutter

Han har hatt få treninger til å forberede sitt landslag til VM-kvalifiseringen. Og allerede om to dager venter Montenegro på bortebane.

– Vi har hatt 20 minutter med taktisk trening som vi har kunnet gjøre med en viss fart. Resten er bildevisning. Ellers er det intuisjon, og det du er vant med fra klubblaget. Vi må være enda bedre og bruke tiden enda bedre, fastslo Solbakken.

Han tok også en del selvkritikk i møtet med norsk presse på treningsfeltet i Marbella. Norge hadde et overtak i banespillet i store deler av kampen og kunne vært mer direkte i stilen for å bryte igjennom Tyrkias forsvar.

– Ja, det var noen ganger hvor vi broderte litt mye. Det var i hvert fall en tre-fire ganger der vi kunne ha gått mer direkte.

Tilbakevendende problem

De norske spillerne var naturlig nok svært skuffet etter kampen. Både Patrick Berg og Birger Meling kom inn på at man ble straffet for enkeltsituasjoner og fikk dårlig betalt.

– Vi er litt får dårlige i de avgjørende fasene av spillet. Vi er litt for snille i begge bokser. Vi skaper mer enn nok til å få med oss noe, mente Berg.

Han debuterte fra start lørdag, mens Meling har vært med landslaget i flere år. Han undrer seg litt over en tilbakevendende trend der det glipper i avgjørende øyeblikk.

– Det er noen situasjoner som blir veldig utslagsgivende. Det er litt frustrerende at det er gjentakende, og det er vel det vi må prøve å finne ut av, sa han – og la til:

– Vi har definitivt noe å gå på når du ser tilbake på hvordan landslaget har håndtert de store kampene og avgjørende situasjonene de siste årene. Det må vi håndtere bedre. Om det er en annen mental inngang til kampene eller å stå og skrike til hverandre i pausen, det må vi finne ut internt.

