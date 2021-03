«Før hadde vi et kollektiv uten stjerner. Nå har vi stjerner uten et kollektiv»

Kommentar

Bare to kamper inn i den nye kvalifiseringen gjentar historien seg. Kniven på strupen. Ett tap til og vi kan endre mål til EM 2024, slik landslaget har endret fokus annethvert år siden siste mesterskap ble spilt for 21 år siden.

Da Norge brøt gjennom fotballens lydmur på 90-tallet var kjennetegnet et kollektiv uten stjerner. Nå har vi to stjerner uten et kollektiv. Forskjellen viser fotballens dynamikk. Ja, store stjerner kan avgjøre en kamp alene. Men over tid er det kollektivet som er avgjørende.

Norges hovedproblem er det samme. Mangel på et midtforsvar vi kan stole på. Det hjelper ikke å mimre lenger, men da Norge hadde suksess var nøkkelen midtstoppere som framsto som bautaer. Selv om motstander presset på, oste forsvaret av trygghet. Så fikk også midtstopperne Rune Bratseth, Henning Berg og Ronny Johnsen store internasjonale karrierer. Siste mann med denne posisjonen var Brede Hangeland, nå hentet inn som en av Ståle Solbakkens hjelpemenn.

I løpet av sine to første kamper under Solbakken har Norge brukt fire av sine seks midtstoppere som er med på turen. Vi er like langt. Hver gang Tyrkia kom i angrep i lørdagens kamp, så det farlig ut. Ståle Solbakken var i samme villrede som spillerne. Han grublet og grublet på sidelinja. Ingen raseriutbrudd, ingen store fakter. Bare stilltiende konstatering av at Tyrkia var best innenfor begge 16-meterne, der fotballkamper avgjøres.

Optimismen rundt det norske laget begrunnes i at vi har en av verdens beste tilretteleggere (Ødegaard) og en av verdens beste spisser (Braut Haaland). Men de har bedre medspillere i Arsenal og Borussia Dortmund enn de har på landslaget. Og skal offensiv kraft blomstre må defensiv trygghet være på plass. Hvis ikke kan også Ødegaard og Haaland gli inn i det store norske fellesskapet av ganske gode fotballspillere, men heller ikke mer.

Sannheten om Ødegaard og Braut Haaland ligger et sted mellom den grenseløse opphaussingen som gode internasjonale resultater gir og den virkeligheten landslaget gjenspeiler. Det vet Ståle Solbakken også. De har ikke plutselig blitt mye svakere spillere, men linken mellom dem trengs utvikling og repetisjoner. Det har det knapt blitt tid til i landslaget ennå.

Derfor lever usikkerheten foran Montenegro – Norge på tirsdag. Hjemmelaget fulle av selvtillit etter to seire mot de to svakeste lagene (Latvia og Gibraltar), mens Norge fortsatt prøver og feiler i jakten på et kollektiv som gjør hverandre gode, ikke usikre. Avspark 20.45 tirsdag.

