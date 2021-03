Engelsk landslagssjef oppfordrer egne spillere til å kopiere Henry-boikott

Franske Henry slettet lørdag alle sine kontoer i sosiale medier. Budskapet var tydelig: Han gjenopptar ikke aktiviteten før selskapene bak tar affære mot rasisme og hets.

Henry mener eierne bak store sosiale medier-plattformer som Twitter, Facebook og Instagram må gjøre mer for å få bukt med nett-trollene.

Franskmannen hadde i alt 14,8 millioner følgere fordelt på ulike plattformer.

Den engelske landslagssjefen applauderer Henrys boikott.

– Jeg tror dette er noe alle spillere, og alle høyprofilerte mennesker som kan finne på å motta negativ oppmerksomhet, må tenke over. Det handler heller ikke bare om profilerte folk, barn blir også trakassert på nett, sier Southgate.

– Dette er noe alle må tenke over, vil du sette deg selv i en slik situasjon? Fortsetter han.

Stoppet i 2013

Southgate sier at han selv tok et bevisst valg om å droppe alle sosiale medier da han ble engelsk U21-landslagstrener i 2013.

– Jeg mener at dette absolutt er noe våre spillere må vurdere også, sier Southgate.

Selskapene bak Twitter og andre sosiale medier har den siste tiden vært under kraftig press. Det kreves fra mange hold grep for å få brukt med trakasserende meldinger.

Twitter opplyste i forrige uke at det jobbes med saken, og at det er nulltoleranse for mobbing.

Flere rasisme-episoder

Den tidligere stjernespissen Henry, tidenes mestscorende spiller for den franske landslaget, har i lang tid vært en klar stemme i rasismedebatten i fotballen.

En rekke Premier League-spillere har vært utsatt for rasisme denne sesongen.

Henrys beslutning om å legge aktiviteten i sosiale medier på is, kom dagen etter at den amerikanske modellen Chrissy Teigen gjorde det samme.

