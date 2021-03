Nå er motstanden Erdogans Tyrkia

Etter Tyrkias sterke 4–2 seier over Nederland, var president Recep Tayyip Erdogan rask til å snakke til spillerne over telefon i garderoben etter kampen.

Tyrkia setter seg i en suveren lederposisjon i denne VM-kvalifiseringsgruppa hvis de også slår Norge i Malaga lørdag kveld.

Budskap vil bli tolket

– Jeg vet at Erdogan er svært fotballinteressert, han har vel også sittet i styret i en av Istanbul-klubbene. Ja, dette blir en helt annan motstand, sa Ståle Solbakken på fredagens digitale pressemøte i Marbella foran hans virkelige debut som landslagstrener. I den forstand at han møter et lag Norge må opp på sitt beste for å kunne slå.

Men Tyrkia er også en utfordrer med hensyn til hva man kan tillate seg utenfor banen.

Hvordan vil Tyrkia reagere hvis Norge kommer med det samme budskapet om menneskerettigheter som de viste på T-skjortene sine mot Gibraltar? Da kan det bli rom for misforståelser. Er det noe Tyrkia og dets president er kjent for, er det at de ikke liker innblanding utenfra.

Turkish President Tayyip Erdogan attends the Grand Congress of his ruling AK Party in Ankara Tyrkias president Tayyip Erdogan er også svært fotballinteressert. (UMIT BEKTAS/Reuters)

Planer på og utenfor banen

Men nå er det ikke manglende menneskerettigheter i Tyrkia som har vært landslagets budskap.

– Vi har en plan, men vi har også en fotballplan vi skal utføre. Vi er klare til forhåpentligvis å ha fokus på både det ene og det andre, men vi må ikke glemme at vi skal spille fotball her, sa Solbakken videre før han skulle ut på treningsfeltet og drille det som blir lørdagens startellever.

All oppmerksomheten det er blitt rundt Qatar-markeringen har vist spillerne og Solbakken at initiativet har hatt en misjon. Og da Tyskland kom etter med samme budskap torsdag kveld, ble den internasjonale oppmerksomheten enda større.

Men Solbakken vil ikke ta æren for at budskapet spres.

Hyller grasrota

– Æres den som æres bør. Vi har satt i gang noe, men det ville være feil av meg å ta noe som helst ære. Først og fremst skal vi hylle den norske grasrota og supporterne som satt det i gang. Vi er uenige om virkemidlene, men enige om alt annet, og det er de som har fått snøballen til å rulle. Det er fint at «Die Mannschaft» fulgte etter. Jeg vet ikke hvor mange som ser Tyskland spille sin første VM-kvalifiseringskamp, men det var sikkert 10–12 millioner, sier Solbakken, som selv ikke hadde vært i kontakt med det tyske landslaget eller forbundet.

– Vi har vel avtalt at vi skal snakke med noen tyske medier. De har vært hardt på oss, men vi har ikke hatt tid ennå, sa han.

For det er et vesentlig poeng at Norge også har en fotballkamp å forberede. Kampen Tyrkia – Nederland (4–2) er gjennomanalysert og i en gruppe der bare vinneren er sikret avansement, blir hvert poeng viktig.

Joker Ødegaard

– Vi er her for å vinne fotballkamper og både jeg og mine medhjelpere har sett samtlige av Tyrkias siste kamper. Vi er godt forberedt. Min utfordring er at vi igjen har en eneste fullverdig trening til å forberede laget. Da blir det en balansegang hvor hardt vi skal trene og hvor mye teori vi skal presentere. Vi må ikke gjøre dette for komplisert, sier landslagssjefen.

På den treningen fikk han foreløpig svar på om kaptein Martin Ødegaard er i stand til å spille. Det blir kanskje ikke avgjort før timer før kampstart.

Det blir uansett endringer på laget som slo Gibraltar 3–0. Det mest overraskende ved den kampen var at Erling Braut Haaland ikke kom på scoringslista.

– Han kunne jo endt opp med et hat trick, men møtte en veldig god keeper. Slik er det av og til. Både Erling og resten av spillerne gleder seg til denne utfordringen, lover Ståle Solbakken.

Tyrkia kommer med sin kaptein og tremålsscorer mot Nederland, Burak Yilmaz. Men resultatet var noe flatterende. Nederland hadde vel så mange sjanser og laget bommet også på straffespark på overtid.

