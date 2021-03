Solbakken: – Tyrkia blir noe helt annet

– Vi kommer til å spille på en annen måte. Det blir en annen formasjon mot Tyrkia, og kanskje noen andre spillere. Gibraltar var en kamp som skulle overstås, og nå er den unnagjort. Alle vet at det blir en helt annen fotballkamp lørdag, sa han til TV 2.

– Torsdag blir en restitusjonsdag, men ellers skal vi gi spillerne et teoretisk innblikk i hvordan vi skal spille. Fredag må vi trene med litt tempo, men ikke for mye, for vi vet det blir en manndomsprøve fysisk.

Tyrkia kontret gruppefavoritt Nederland i senk onsdag og vant 4-2 etter tre mål av spiss og kaptein Burak Yilmaz. Det gjør at lørdagens kamp i Málaga er et tidlig toppoppgjør i gruppe G, mellom de to øverste på tabellen etter åpningsrunden.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men kan vi slå Tyrkia så kan det bli en god sommer, sa Solbakken.

Effektivitet

Tyrkerne var dødelig effektive mot Nederland og scoret blant annet med sine tre første avslutninger mellom stengene. Nederland sløste med sjansene, slik Norge gjorde mot Gibraltar.

– Jeg tror ikke de var i straffefeltet vårt mer enn fem ganger i hele kampen, og så scoret de fire mål, klaget nederlenderen Matthijs de Ligt til NOS etter kampen i Istanbul.

– Kampen ble avgjort av detaljer. Det første målet deres traff hånden min og gikk inn. Så hadde jeg en heading som jeg mener var inne. De vaklet da vi reduserte to ganger, men så scoret de igjen med et fantastisk frispark.

Senol Günes, som i 2019 var tilbake som Tyrkias landslagssjef etter å ha ført landet til sensasjonell VM-bronse i 2002, gratulerte sine spillere.

– Viljen deres var på øverste nivå. Målet vårt er å vinne hver kamp vi spiller, sa han.

Dunke til

Martin Ødegaard, som regner med å riste av seg overtråkket som tvang ham til å nøye seg med en omgang onsdag, gleder seg.

– Ved å slå Nederland viste Tyrkia at de har masse kvalitet. Det blir nok en helt annen kamp med mye mer spill. Det handler om å omstille, og det er bare å dunke til, sa han til TV 2.

– Med et bra resultat vil vi være med for fullt.

Slik stilte Tyrkia mot Nederland (4-1-4-1):

Ugurcan Cakir – Zeki Celik, Ozan Kabak, Caglar Söyüncü, Umut Meras – Okay Yokuslu – Kenan Karaman (Kaan Ayhan fra 78.), Ozan Tufan (Taylan Antalyali fra 64.), Hakan Çalhanoglu (Enes Ünal fra 78.), Yusuf Yazici (Caner Erkin fra 64.) – Burak Yilmaz (Deniz Türüc fra 90.).

