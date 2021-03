Calvert-Lewin-dobbel og Watkins debutmål beholdningen i enkel engelsk seier

James Ward-Prowse scoret sitt første mål for England etter 14 minutter. Det gjorde ved å hamre ballen i mål fra kloss hold etter pasning fra Chelsea-back Ben Chilwell.

Calvert-Lewin økte til 2-0 etter 21 minutter. En annen Chelsea-back i Reece James slo et perfekt innlegg på bakre stolpe, og Calvert-Lewin headet ballen via gresset og i mål.

Ti minutter senere var det kaptein Raheem Sterling som fikk nettsus. San Marino prøvde å spille seg ut, men England sto høyt og vant ballen. Mason Mount ga til Sterling, som skjøt ballen via Cristian Brolli og i mål.

Calvert-Lewin noterte seg for sitt andre mål for kvelden etter 53 minutter på en pasning fra Jesse Lingard. West Ham-utlånsspilleren slo ballen hardt inn mot mål, og på to meter pirket Everton-spissen ballen i mål.

Åtte minutter før full tid sto det 5-0. Aston Villa-spiss Ollie Watkins fikk vende opp fritt på 16 meter og banke ballen i lengste hjørne i sin debut på landslaget.

Det nærmeste gjestene kom var en corner etter 38 minutter. Utenom det foregikk alt spill på San Marinos halvdel.

England leder gruppe I etter at alle lagene har spilt en kamp. Albania slo Andorra 1-0, mens Polen og Ungarn spilte 2-2.

Europeisk VM-kvalifisering fotball menn torsdag, 1. kampdag:

Gruppe B:

Spania – Hellas 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Álvaro Morata (33), 1-1 Tasos Bakasetas (str. 57).

Sverige – Georgia 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Viktor Claesson (35). Spilt i Solna.

Gruppe C:

Bulgaria – Sveits 1-3 (0-3)

Mål: 0-1 Breel Embolo (7), 0-2 Haris Seferovic (10), 0-3 Steven Zuber (13), 1-3 Kiril Despodov (47). Spilt i Sofia.

Italia – Nord-Irland 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Domenico Berardi (14), 2-0 Ciro Immobile (39). Spilt i Parma.

Gruppe F:

Israel – Danmark 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Martin Braithwaite (13), 0-2 Jonas Wind (67). Spilt i Tel Aviv.

Moldova – Færøyene 1-1 (1-0)

Mål: 1-0 Ion Nicolaescu (9), 1-1 Meinhard Olsen (83). Spilt i Chisinau.

Skottland – Østerrike 2-2 (0-0)

Mål: 0-1 Sasa Kalajdzic (55), 1-1 Grant Hanley (71), 1-2 Kalajdzic (80), 2-2 John McGinn (85). Spilt i Glasgow.

Gruppe I:

Andorra – Albania 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ermir Lenjani (41). Spilt i Andorra la Vella.

England – San Marino 5-0 (3-0)

Mål: 1-0 James Ward-Prowse (14), 2-0 Dominic Calvert-Lewin (21), 3-0 Raheem Sterling (31), 4-0 Calvert-Lewin (53), 5-0 Ollie Watkins (83). Spilt på Wembley i London.

Ungarn – Polen 3-3 (1-0)

Mål: 1-0 Roland Sallai (6), 2-0 Ádám Szalai (53), 2-1 Krzystof Piatek (60), 2-2 Kamil Jozwiak (61), 3-2 Willi Orbán (78), 3-3 Robert Lewandowski (83). Spilt i Budapest.

Gruppe J:

Liechtenstein – Armenia 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Noah Frommelt (selvmål 83). Spilt i Vaduz.

Romania – Nord-Makedonia 3-2 (1-0)

Mål: 1-0 Florin Tanase (28), 2-0 Valentin Mihaila (50), 2-1 Arijan Ademi (82), 2-2 Aleksandar Trajkovski (83), 3-2 Ianis Hagi (86). Spilt i Bucuresti.

Tyskland – Island 3-0 (2-0)

Mål: 1-0 Leon Goretzka (3), 2-0 Kai Havertz (7), 3-0 Ilkay Gündogan (56). Spilt i Duisburg.

