Slik er NFFs Qatar-utvalg: – En krevende og til dels vanskelig oppgave

Det var fra tidligere klart at svært erfarne Mollekleiv skal lede utvalget som blant annet skal utrede konsekvensene av en eventuell norsk boikott av neste års VM-sluttspill.

Nå er det klart at han får med seg blant andre Tom Høgli. Fotballprofilen har vært tydelig på at han er tilhenger av en boikott. Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad fra Norsk Supporterallianse deltar også i arbeidet, og også fagbevegelsen og Norges idrettsforbund er representert.

I alt 14 personer har fått plass i utvalget, og onsdag ble også mandatet presentert.

Der heter det blant annet at utvalget skal utrede og vurdere hvilke virkemidler «som er best egnet til å fremme menneskerettighetene i tilknytning til fotballarrangementer i land som bryter FNs konvensjoner om sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter».

Dårlig tid

Med utgangspunkt i vurderingen av de ulike virkemidlene skal utvalget foreslå tiltak som er best egnet til å styrke arbeidet med å forbedre grunnleggende menneskerettigheter i Qatar.

Utvalget får også i oppdrag å foreslå retningslinjer for hvordan NFF og norsk fotball skal «gjennomføre sin aktivitet ut fra en felles og forpliktende plattform om etterlevelse og styrking av menneskerettigheter».

– Dette er et meget omfattende mandat. Det er en krevende og til dels vanskelig oppgave som innebærer at vi må være ryddige og raskt og effektivt jobbe fram fakta, sier utvalgsleder Sven Mollekleiv til NTB.

– Vi må være presise på problemstillinger, gjøre kloke vurderinger for å gi en innstilling som gir et godt grunnlag for en klok beslutning, fortsetter han.

Mollekleiv innser at tiden fram til det ekstraordinære fotballtinget 20. juni er knapp. Han varsler at arbeidet trolig starter allerede denne uken.

– Det er tiden og veien. Derfor håper jeg å komme i gang med første møtet på fredag og sikre at vi involverer hele utvalget i et godt arbeid, sier han.

Vil få bredere betydning

I første omgang er jobben å legge en god plan for arbeidet som skal gjøres.

– Jeg ser for meg at vi må ha en god gjennomgang av bestillingen og oppfatningen av mandatet, og deretter være gode på å foreta en fornuftig arbeidsdeling. Vi må sørge for at vi innhenter all relevant informasjonen, slik at vi har et godt grunnlag for å starte drøftingen og evaluering, som er den kompliserte delen, sier Mollekleiv til NTB.

Mandatet innebærer også at utvalget skal komme med anbefalinger om hvordan NFF og norsk fotball, sammen med norske myndigheter og norsk idrett, skal ta en tydeligere rolle i kampen mot såkalt sportsvasking.

Mollekleiv mener innstillingen som skal komme ut av arbeidet vil få betydning for mer enn bare idretten.

– Dette arbeidet er utrolig viktig ikke bare for norsk og internasjonal fotball, men det er også viktig for idretten. Og etter min mening er det også viktig for norsk samfunnsliv, sier Mollekleiv.

Han viser til at han gjentatte ganger har sett problemstillingene rundt blant annet boikott som virkemiddel bli et tema i andre deler av samfunnslivet.

– Dette er et stykke arbeid som kommer til å involvere Norge og våre relasjoner til omverdenen i bredere forstand, tror Mollekleiv.

Bred sammensetning

Klubbene er i Qatar-utvalget representert ved styreleder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, og daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen. Divisjonsforeningen, som blant annet representerer klubbene i 2.- og 3.-divisjon for menn, har fått med leder Kari Lindevik.

De øvrige medlemmene er Erlend Hanstveit (leder NISO), Magnus Sverdrup (Norges idrettsforbund), Kjersti Løken Stavrum (administrerende direktør i Stiftelsen Tinius, samfunnsdebattant, tidligere leder av presseforbundet), Steinar Krogstad (LO/Fellesforbundet), Pia Goyer (menneskerettighetsjurist), Tore-Christian Gjelsvik (styreleder NFF Hordaland) og Gro Langdalen (styreleder NFF Akershus).

Spørsmålet om en mulig norsk boikott av neste års VM-sluttspill i Qatar har rast den siste tiden. En rekke eliteserieklubber har tatt et klart standpunkt for boikott, blant dem Tromsø.

