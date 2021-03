Var aktuell for Sandefjord – nå er den tidligere VIF-profilen klar for nytt utenlandseventyr

Oslo-gutten har blant annet en fortid i klubber som Manchester City, Strømsgodset, Olympiakos, Viking og Vålerenga.

Bisceglie er plassert som nummer 16 av 19 lag i Serie C.

For en drøy måned siden var «Abdi» i dialog med Sandefjord, men er nå altså klar for et nytt utenlandseventyr.

Bisceglie Calcio, ecco Abdisalam Abdulkadir Ibrahim Ulteriore innesto in casa nerazzurra che si aggiudica le... Publisert av A.S. Bisceglie Calcio 1913 Onsdag 24. mars 2021

– Jeg kommer til å få et tilbud fra Sandefjord. Det er inntrykket jeg har fått. Nå er det opp til klubben og agenten min. Jeg venter på kontraktsforslag, sa Ibrahim til Dagsavisen i februar.

– Så da blir du Sandefjord-spiller?

– Det kan hende. Hvis alt blir bra. Hvis vi blir enige, svarte den tidligere Manchester City- og Olympiakos-spilleren da.

Ibrahim har trent seg tilbake i full trening etter en alvorlig kneskade. Han spilte sist for kypriotiske Pafos FC, og nå blir det altså en ny tur til Italia etter oppholdet han hadde i Juventus-akademiet.

– Kneet kjennes helt fint. Jeg har trent her i tre uker nå, og trent veldig hardt. Det er kjempefint. Og jeg håper det bare blir bedre og bedre, sa «Abdi».

