NFF-møte om ny protokoll trekker ut – håper på møte i løpet av uken

– Vi har fått svar fra Kulturdepartementet at de vil behandle søknaden vår i samråd med helsemyndighetene så «raskt som mulig». Det er vi glad for og håper virkelig vi kan få til et møte med helsemyndighetene i løpet av uken, skriver elitedirektør Lise Klaveness i NFF i en SMS til NTB.

Eliteserieklubbene har forskjellige utgangspunkter drøyt fem uker før sesongstarten som fortsatt er satt til å være første helgen i mai. Per nå er det åtte klubber som er hjemmehørende i regioner som er underlagt tiltaksnivå A, hvilket innebærer at de ikke kan ha fellestreninger.

– Myndighetene følger nå en strategi om å iverksette strenge tiltak lokalt der smittetrykket er høyest. Dette støtter vi generelt, men det vil ikke fungere på toppfotballens område, skriver Klaveness.

– Kulturdepartementet og helsemyndighetene har løpende dialog med idretten om smittevern og restriksjoner på aktivitet. Regjeringen vurderer fortløpende hva som er et nødvendig og riktig tiltaksnivå for å håndtere smittesituasjonen, opplyser Kulturdepartementet til NTB.

Fair play

Klaveness forteller at like muligheter til å forberede seg er en forutsetning for oppstart av sesongen.

NTB har stilt Kulturdepartementet spørsmål om møtet med NFF vil finne sted denne uken, men ikke fått svar.

– Spørsmålet blir om vi skal ha toppidrett og toppfotball under pandemien. Vi mener definitivt ja. Toppfotball er viktig økonomisk Nav for hele norsk fotball og dessuten en begeistringsarena som samler hundretusener foran TV-skjermen, sier Klaveness.

NFF-toppen påpeker at det ikke kan være toppfotball om det påfører samfunnet økt smitterisiko, men peker på at toppfotballprotokollen i 2020 ikke ga noen kjente smittetilfeller fra fotballen og ut til samfunnet.

– Vakuum

Eliteserien skulle opprinnelig ha startet 5. april. Det lot seg ikke gjøre som følge av at klubbene har hatt forbud mot å spille treningskamper. Deretter ble den utsatt til første helgen i mai.

I Toppserien lider klubbene samme skjebne. Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, er bekymret i påvente av svar fra myndighetene.

– Det er litt vakuum nå. Vi får ikke gjort noe uten en klargjøring med myndighetene, sier Jørgensen til NTB.

– Jeg må si jeg er veldig bekymret for kortsiktige og langsiktige konsekvenser fordi situasjonen på kvinnesiden er meget anstrengt fra før. Spillerne våre har et mye dårligere sikkerhetsnett, både i form av støtteapparatet rundt dem og også når det gjelder lønn. Og rekrutteringen på kvinnesiden er skjørere. Det er kritisk både i bredden og i toppen, sier hun.

