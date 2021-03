Klart flertall for norsk VM-boikott på ny måling

Målingen er gjort av Respons Analyse for VG. 731 personer har deltatt i undersøkelsen.

55 prosent av dem svarer at Norge burde boikotte Qatar-VM. 20 prosent mener at boikott er feil virkemiddel, mens 25 prosent svarer «vet ikke».

VG skriver at det motstanden mot norsk VM-deltakelse er relativt jevnt fordel mellom kvinner og menn, men at det er noe høyere «vet ikke»-andel blant kvinner.

Eldre nordmenn er mer kritiske til mesterskapet enn de yngre.

I Norge har det vært mye debatt rundt Qatar-VM etter at Tromsø i slutten av februar valgte å oppfordre til boikott av mesterskapet. Senere har en rekke toppfotballklubber støttet TILs standpunkt.

Qatar-spørsmålet skal behandles på et ekstraordinært fotballting i juni. Norges Fotballforbund ønsker ikke boikott.

[ Ekstraordinært fotballting 20. juni skal drøfte Qatar-boikott ]





Amnesty ber om tiltak

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty ber om at Fifa legger mer press på VM-arrangøren Qatar for å bedre forholdene for gjestearbeiderne i landet.

– Qatar har gjort en rekke positive reformer de siste årene, delvis som en respons til den økte granskingen etter at VM-kontrakten ble tildelt, skriver Amnesty i det fire sider lange brevet til Fifa-president Gianni Infantino.

Brevet er signert av fungerende generalsekretær Julie Verhaar i Amnesty.

– Men for ofte har ikke disse blitt ordentlig implementert, og tusenvis av arbeidsinnvandrere fortsetter å bli utnyttet og misbrukt, heter det videre.

I brevet kommer det blant annet fram fem krav til Det internasjonale fotballforbundet for å bedre situasjonen.

Qatar uttalte mandag at det gjøres framskritt så fort som mulig.

– Arbeidsreform er en kompleks oppgave som tar tid og krever effektive og langvarige løsninger, uttalte Qatars regjering.

Fifa-president Infantino sa fredag at menneskerettigheter er høyt på agendaen.

– Beskyttelse av menneskerettigheter på internasjonalt nivå er topp prioritet for Fifa. Vi må være rettferdige og erkjenne at det har skjedd mye framgang for arbeiderne. Selvfølgelig kan mer gjøres overalt – også i Sveits, sa han.

[ Kommentar: Veiskille Qatar ]

Svensk nei til boikott

Det svenske fotballforbundet tar samme posisjon som det norske og mener det er bedre med dialog for å sette press på Qatar før VM heller enn å boikotte.

– Det er bedre å jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i det svenske fotballforbundet (SvFF).

Qatar har i mange år fått kritikk blant annet for arbeidsforholdene fremmedarbeidere opplever, i tillegg til måten det ble tildelt på tilbake i 2010.

SvFF er kritisk til at VM skal spilles i Qatar, men mener en boikott bør unngås.

– Vi vil at flere engasjerer seg. Det er bedre å føre en dialog og på den måten jobbe for at arbeiderne i Qatar skal få bedre vilkår enn å jobbe for en boikott, sier Sjöstrand, som selv har vært i Qatar flere ganger de siste årene og truffet VM-arrangøren, internasjonale fagforeninger og arbeidsinnvandrere.

I Norge har NFF besluttet at et utvalg skal utrede flere forhold som skal ligge til grunn for et vedtak om hvilket virkemiddel som bør tas i bruk i Qatar-spørsmålet i det ekstraordinære forbundstinget 20. juni.