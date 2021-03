King tviler ikke tross tøff Norge-konkurranse: – I form starter jeg på dette laget

Snart to måneder er gått siden King startet en fotballkamp. Fortsatt venter han på å komme ut av innbytterrollen i Everton, der han er på lån fra Bournemouth ut sesongen.

Han har likevel stor tro på at han også under Ståle Solbakken vil være en fast Norge-brikke. Det til tross for lite spilletid og beinhard konkurranse fra brennhete Erling Braut Haaland og formsterke Alexander Sørloth.

– Alle spillere har lyst til å spille fotball. Man kan trene og være i god form, men kamper er noe helt annet. Er jeg i god form, starter jeg på dette laget. Det er ikke noe jeg er usikker på, sa King i møtet med norske medier i spanske Marbella søndag formiddag.

Han mener konkurranse er sunt for landslaget og spillerne.

– Vi må hjelpe hverandre, ikke bare de elleve som starter. Vi har en stall, og det er viktig å pushe hverandre.

Solbakken synes King er blitt både mer voksen og fleksibel med årene.

– Han kan spille både til venstre og høyre, ikke bare i midten. Vi må se hvor komfortabel han er og finne den riktige balansen i laget. Men akkurat nå er det vanskelig å dytte Erling ut av laget, og det tror jeg alle forstår.

Onsdag debuterer Solbakken som landslagssjef mot Gibraltar i VM-kvalifiseringen. Det blir også kamper mot Tyrkia og Montenegro før måneden er over.

