Nytt forfall for Solbakken til de kommende VM-kvalkampene: – Veldig tungt

Det bekrefter han selv overfor Nettavisen. Nederland-proffen har ikke klart å kvitte seg med en ankelskade i tide.

– Det er selvfølgelig utrolig kjipt. Det har vært den tøffeste måneden så langt i karrieren fordi man går glipp av store ting. Jeg har nesten aldri vært skadd, så det har vært veldig tungt, sier Strand Larsen og fortsetter:

– At man i tillegg går glipp av landslagssamling, gjør alt verre. Jeg hadde et håp om å kunne rekke samlingen, for jeg var i mitt livs form før skaden. Vi prøvde så godt vi kunne å få meg klar, men det lot seg dessverre ikke gjøre.

Den tidligere Sarpsborg-spilleren har gjort ni mål på 23 kamper i nederlandsk æresdivisjon denne sesongen. Han har også fem målgivende pasninger.

Fra før har Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson og Mathias Normann (Rostov) meldt forfall fra Ståle Solbakkens første tropp som norsk landslagssjef. De er blitt erstattet av Ørjan Nyland (Norwich) og Bjørn Maars Johnsen (CF Montreal).

Norge møter Gibraltar på bortebane førstkommende onsdag. Deretter er det kamper mot Tyrkia 27. mars og Montenegro fire dager senere.

[ NFF har større tro på Haaland mot Gibraltar: – I går kveld skjedde noe uventet ]