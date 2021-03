NFF har større tro på Haaland mot Gibraltar: – I går kveld skjedde noe uventet

– I går kveld skjedde noe uventet ved at Storbritannia (og dermed Gibraltar) ble tatt ut av Tysklands liste over land av «various concern», altså land med obligatorisk innreisekarantene uten unntak for profesjonelle spillere. Dette betyr at grunnlaget har endret seg totalt, og vi har fått noen nye muligheter, sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness til VG.

Dermed er troen på å få med samtlige spillere til de tre landskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro.

– Vi kan ikke vite. Det er ulike regler lokalt, men vi har fått større tro på at vi i hvert fall kan få med noen av dem, sier Klaveness.

Tysklands norske spillere i tillegg til spissene Haaland og Alexander Sørloth er førstekeeper Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin), Mats Møller Dæhli (Nürnberg) og Julian Ryerson (Union Berlin).

Ståle Solbakken debuterer som norsk landslagssjef borte mot Gibraltar førstkommende onsdag.

