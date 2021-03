Bruce og Newcastle nærmer seg nedrykk etter å ha blitt knust av Brighton

Både Brighton og Newcastle har lenge ligget farlig nær nedrykksstreken. Vinneren av lørdagens oppgjør ville få en luke til motstanderen og til nedrykksplassene.

Det ordnet Trossard, Welbeck og Maupay for Brighton. På tampen av 1. omgang scoret Trossard på et lavt og hardt skudd ned i hjørnet, og like etter pause vartet Welbeck opp med en ny suser. I det 68. minutt banket Maupay inn en volley.

Med seieren ligger Brighton på 16.-plass med 32 poeng, fire poeng foran Newcastle. Fulham på 18.-plassen som gir nedrykk, er bare to poeng bak lørdagens Premier League-taper.

I tillegg til det sure nederlaget måtte Newcastle tåle nok en skadesmell. Den viktige midtbanespilleren Isaac Hayden måtte ut på båre like før Trossard ga Brighton ledelsen.

Hayden er den siste i rekken av skader hos viktige Newcastle-spillere.

Nøkkelspillere som Callum Wilson, Allan Saint-Maximin og Fabian Schär er allerede satt på sidelinjen, mens Miguel Almirón var tilbake mot Brighton etter en måned ute.

