Vrient utgangspunkt for Molde på «hjemmebane»: – Regelen er utdatert

Molde var spillemessig på høyde med Granada i det første oppgjøret i europaligaens åttedelsfinale for en uke siden. Men veteranspissene Jorge Molina og Roberto Soldado scoret hvert sitt mål og ordnet 2-0.

Det betyr at Molde, som på grunn av Norges strenge innreiseregler må spille sin hjemmekamp i Ungarns hovedstad Budapest, må holde eget bur stengt i kveld hvis det skal bli avansement til kvartfinalen. Med 3-1-seier vil Molde være ute.

Venter lignende kamp som sist

– Jeg tror jeg har sagt det noen ganger før. Sånn som fotballverdenen er blitt, synes jeg den regelen er utdatert når så mange lag må spille i så mange andre land for å delta i turneringer. For meg er det en regel som ikke burde være der, sa Moe på pressekonferansen onsdag.

– Men vi må akseptere det og gå videre, sa Moe.

Magnus Wolff Eikrem har vært blant Moldes beste i kampene i Europa og var god også sist mot Granada da Molde hadde ballen marginalt mest i kampen.

– Jeg venter meg en lignende kamp som sist. Vi hadde ballen. Har vi den like mye torsdag, skal vi gå for det og prøve å vinne kampen og gå videre. Forhåpentligvis blir det en lignende kamp som sist, men med et annet utfall.

– Kan ikke gjøre mange feil

Granada har sin første sesong i Europa og er selv på et lite eventyr. Trener Diego Martinez tar ikke lett på oppgaven som ennå ikke er fullført.

– Selvfølgelig blir det vanskelig. Det er en åpen turnering. Vi kan ikke gjøre mange feil. Molde er raske, dynamiske og fysiske, sa Martinez.

Kampstart er klokken 18.55 torsdag kveld på Puskás Aréna i Budapest.

