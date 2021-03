Vålerenga låner ut midtbanespiller

Vålerenga skriver på sine nettsider torsdag at den offensive midtbanespilleren Tine Celine Karstensen i samråd med klubben har bestemt seg for å gå på utlån til 1. divisjonsklubben Grei denne sesongen, for å få mer spilletid.

– «Tince» er absolutt en spiller vi har stor tro på, men hun behøver mer regelmessig spilletid og det er mulighetene større for i Grei enn her for øyeblikket, forteller sportssjef Eli Landsem til klubbens hjemmesider.

Vålerenga opplyser at klubben har mulighet til å hente 19-åringen tilbake, dersom dette skulle bli aktuelt i løpet av sesongen.

