Lyn fyller 125 år: – For første gang på ti år er det en plan for mer enn tre måneder

– Jeg vil si en ting til Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen. På 125-årsdagen til Lyn, så vinner Hans Christer Holund gull på 15-kilometer gull. Og Krüger på annenplass. Kongen klarer å gratulere. Men Johansen og Borgen klarer ikke en dritt. Det er helt flaut.

Saken fortsetter under videoen

Kraftsalven mot Oslo Rådhus kommer fra vest, nærmere bestemt fra Henning Herberth Herding, i ukas episode av podkasten Trikkeligaen.

Herding har skrevet magasinet Lyn 125, som er en historiefortelling om Lyns nettopp 125-årige historie. Den historien gjennomgåes i podkast-intervjuet du kan høre i avspilleren under her:

Herbert Herding representerer ikke Lyn, men har i en mannsalder vært en ivrig supporter, og gir ut bladet Lyn fotballmagasin, eller LFM.

– Jeg driver med dette her fordi vi skal tilbake i toppen av norsk fotball. Men det begynner å gå litt på motivasjonen løs. Det å følge laget i tredje divisjon, det begynner å bli litt lite motiverende nå, sier Herding i intervjuet.

[ Følg Dagsavisen Oslo på Facebook ]

I løpet av praten er vi innom oppstarten i 1896, stiftinga av Norges Fotballforbund, bygginga av Ullevål Stadion, og streikebryteroppfordringen i 1921. Og politisk blir det tydelig at det fortsatt er forskjeller i Oslo-fotballen:

– Stemmer man Høyre i Lyn?

– Jeg er jævla skuffa over Høyre, men er det noe annet du kan stemme, da, svarer Herding, muligens spøkefullt.

Framtida for klubben mener han er lys. I hvert fall hvis det blir sesong i år, også utenfor toppfotballen, så herrelaget kan rykke opp til andredivisjon.

– Litt av fordelen og bakdelen for Lyn er at det ligger inngrodd i veggen at Lyn skal være en toppklubb. Det er bra, for når vi spiller mot Vålerenga i cuppen, så kommer det 12.000. Ressursene for å være en toppklubb er ikke der i dag. Men for første gang på ti år er det en plan for mer enn tre måneder. Det er bra, sier han.

Du finner hele intervjuet der du vanligvis hører podkaster, hvis du søker på «Trikkeligaen».

Der publiseres hver eneste uke en ny episode om Oslo-fotballen. I forrige sending var VIF-trener Dag-Eilev Fagermo på besøk:

Trykk her for å høre eldre episoder av Trikkeligaen

[ KFUM har fått svar om Daniel Fredheim Holms 2021-sesong ]