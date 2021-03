Var ønsket av Vålerenga – nå er han klar for Rosenborg

Det har de siste dagene vært spekulert i at Hoff skulle signere for trønderne. Mandag opplyser klubben at overgangen er klar.

Hoff, som lenge var ønsket av Vålerenga, har spilt for Odd i tre år, men gleder seg nå til nye utfordringer.

– Det er veldig kjekt å komme hit, dette er en stor dag for meg. Da jeg hørte at Rosenborg var interessert, var det en følelse av at du vil slippe alt du har i hendene og gå for det, sier han til klubbens nettsider.

25-åringen fra Sunnmøre vikarierte litt på stopperplass i fjorårets sesong, men håper ikke at det skal bli situasjonen i Rosenborg.

– Jeg ser for meg for å spille på midtbanen og trives både som sentral og indreløper. Jeg håper vi ikke kommer i den skvisen vi gjorde i Odd da jeg måtte spille stopper, sier han.

Hoff legger til at han har fått signaler om at han kommer til å bli satset på.

