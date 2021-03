Graham Hansen herjet for Barcelona

Den norske landslagsprofilen ble kampens store forgrunnsfigur da Barcelona økte forspranget til serietoer Levante til ni poeng. Graham Hansen og lagvenninnene har i tillegg tre kamper til gode på sin argeste tittelrival.

Forspranget har Graham Hansen bidratt sterkt til, og søndag satte 26-åringen inn sitt første mål for dagen etter snaut halvspilt første omgang. Da hadde spanske Alexia allerede sendt hjemmelaget i ledelsen på straffespark.

Aitana Bonmati spilte Graham Hansen fri til høyre, og fra litt spiss vinkel satte den norske landslagsprofilen ballen mellom beina på keeper.

Nigerianske Asisat Oshoala gjorde 3-0 etter en snau halvtime, før Patri Guijarro avsluttet en strålende Barcelona-omgang med 4-0 rett før pause. Graham Hansen gjorde forarbeidet til det siste målet.

26-åringen spilte ballen på den ene siden og løp selv på den andre siden av en Valencia-forsvarer, før hun fant Guijarro foran mål.

På 5-0-målet var Graham Hansen våken og satte ballen i mål fra kloss hold etter forarbeid på venstresiden av Melania Serrano.

Flere scoringer kunne det også blitt for Barcelonas norske stjerne. Etter en snau time skar Graham Hansen inn i banen fra sin høyrekant og rundet tre forsvarere på lekent vis. Avslutningen som fulgte gikk over, men hadde fortjent en bedre skjebne.

Til tross for at det gjenstår 12 fulle serierunder, synes gullkampen i den spanske toppserien å bli svært lite spennende. Barcelona har ikke avgitt et eneste poeng denne sesongen, og står med målforskjellen 95-3 etter de 19 første kampene.

Graham Hansen og lagvenninnene er også klare for kvartfinalespill i mesterligaen. Der venter Manchester City. Kampene spilles 23. og 24. mars, med returkamper 31. mars og 1. april.

