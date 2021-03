Dag-Eilev Fagermo i podkast: – Vålerenga henter ikke innbyttere fra Rosenborg

– Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke ser på cornertrekket vårt. Det er en grunn til at det er som det er. Det er forskningsarbeid. Hvorfor skal du slåss mot noe som er dokumentert?

Vålerenga hadde sin beste sesong på mange år i 2020. Men hvilke valg lå egentlig bak hvordan klubben spilte? Og hvorfor tar Dag-Eilev Fagermo de valgene han gjør?

Dette, og veldig mye mer lurte Trikkeligaen-redaksjonen på, og vi fikk svar i hauger og lass da vi møtte opp på trenerkontoret i kjelleren på Intility stadion tirsdag ettermiddag.

Var «ingenting» på kontringer i fjor

Fagermo snakker mye om strategiske valg, i intervjuet.

– Hva er det dere øver mest på om dagen?

– Vi øver veldig mye på etablert angrep. Å eie ballen, styre spillet. Og hvordan vi bryter ned motstanderne. Vi øver også på kontringer. Der var vi ingenting i fjor. Vi har gjort en analyse av plusser og minuser fra fjorårssesongen. Så har vi satt ned noen områder vi må utvikle.

– Er det derfor du henta Amor Layoni?

– Ikke nødvendigvis. Vi får ikke så mange overganger. Nettopp fordi vi er så gode i etablert angrep. Mange av laga vil være redde oss, så de legger seg ned og lar oss styre. Så det er de som får overgangene. Men når vi blir trykt bakover, og må ha kontringskraft, så er jo Layoni en god forsterkning.

En blanding av Drillo og Nils-Arne Eggen

– Er du gift med 4-3-3?

– Ja. Jeg vil ikke si at et annet system nødvendigvis er dårligere, men jeg har ikke noe tro på trenere som bytter system hele tida. Som klubbtrener må du utvikle fotballspillere i forhold til noe. Da må du ha et rammeverk. Det er en stor fordel å ha et klart system når du skal rekruttere spillere. Jeg har en klar filosofi og står for den. Og kan den. Og gjennomfører den. Da tror jeg sjansen for å få resultater er best.

Fagermo forteller også at han som ung student sto aleine og så på Rosenborg-treninger på nittitallet for å lære av dem.

– Jeg prøvde å hente mye av Drillo på forsvarsspill spesielt, og kanskje mer angrepsspill fra Rosenborg. 451 er jo egentlig 433, så de hadde jo på en måte samme systemet, sjøl om de hadde litt ulik tilnærming til angrepsspillet.

Vil ikke røpe ideene bak cornertrekket

I fjor hadde Vålerenga en tydelig plan på offensive cornere. Da fyllte laget opp området rett rundt keeper, og ble ofte avblåst. Men det ble mål av det, og.

– Jeg har brukt ganske mye tid på dødball og cornere. Cornertrekket har jeg hatt med meg i alle åra i eliteserien. Alle veit det, men det blir aldri umoderne. Jeg skjønner ikke hvorfor folk ikke ser på cornertrekket vårt. Det er en grunn til at det er som det er. Det er forskningsarbeid. Hvorfor skal du slåss mot noe som er dokumentert?

– Er ideen bare å lage klabb og babb inne i feltet, så ikke keeperen kommer til?

– Nå vet jo jeg at dette er en av de aller beste podcastene. Det er derfor jeg stiller opp. Og så skal andre trenere sitte og høre på, og jeg røper ideene? Nei, dette er hellig materiale, det blir konkurransefortrinn. Men spørsmålet er ikke dumt, så du er inne på noe.

Kjøper neppe flere spillere før seriestart

Fagermo går også i dybden på hvilke spillere han tenker i hvilke posisjoner. Han er for eksempel helt klar på at Felix Horn Myhre er back, ikke midtbanespiller, og han antyder at Sakarias Opsahl er best som indreløper, ikke som midtbaneanker.

Men supertalentet Odin Thiago Holm er det ikke sannsynlig at du får se noe særlig på kunstgressmatta i år. I hvert fall ikke før godt etter sommeren.

– Vi kan ikke ta sjansen på Odin. Den fotballkarrieren der er sannsynligvis stor, og nå må han få lov til å bli helt frisk i det kneet. Han skal få lov til å bruke tid, sier Fagermo.

Men de som håper på flere innkjøp før seriestart, får kaldt vann i ansiktet fra Vålerenga-sjefen:

– Vi har stort sett brukt opp de ressursene vi har. Dukker Messi opp, så får jeg heller ta en telefon til Tor Olav (Trøim). Jeg har mest lyst til at vi skal ha den stallen som er her nå.

– Så du ville ikke konkurrere med LSK om Pål-André Helland?

– Nei. Jeg mener han ikke ville vært en forsterkning for Vålerenga. Dessuten ville signaleffekten vært feil. Vålerenga henter ikke innbyttere fra Rosenborg. Det var agenter som spilte han inn, men det skal noe til at vi henter i den kategorien. Vi kan gjerne hente en 25-30-åring, men da må det være en som hever treningsgruppa og 11-ern, sier Fagermo.

