Lascelles berget Newcastle-poeng på overtid

Dermed kunne Steve Bruce og hans lag juble for et meget viktig poeng i kampen mot nedrykk. Et selvmål av Ciaran Clark i det 86. minutt så ut til å skulle gi gjestene seieren.

Det var lenge en meget sjansefattig kamp, men lagene sparte all dramatikken til slutt. I det 82. minutt hadde Newcastle-innbytter Jacob Murphy seiersmålet på foten da han ble spilt fram i feltet, vendte bort Douglas Luiz og skjøt mellom to andre Villa-spillere. Ballen traff tverrliggeren helt borte i krysset, langt utenfor keeper Emiliano Martínez' rekkevidde.

Scoret for gamleklubben

Fire minutter senere var marginene slemme med Newcastle også i motsatt ende av banen. Matt Targett slo et innlegg som Ollie Watkins stupheadet mot mål. Det ville neppe gitt nettsus om ikke Ciaran Clark hadde endret retning på ballen så den gikk tverrligger-inn bak Martin Dúbravka.

Clark var Aston Villa-spiller i mange år inntil Newcastle hentet ham i 2016.

På overtid hadde Joelinton en kjempesjanse for Newcastle, men gjestene klarerte. Tiden var i ferd med å renne ut, men 20 sekunder før tilleggstiden var ute la Murphy inn fra venstre, og kaptein Lascelles utlignet.

Poenget gjør at Newcastle er to poeng over nedrykksstreken før resten av serierunden. Laget har vunnet bare to av sine 17 siste Premier League-kamper, men manageren ser lyspunktene.

Vilje og erfaring

– Vi viste vilje til å komme tilbake da de scoret et heldig ledermål. Det er 10 kamper igjen å spille, og vi er ubeseiret i de siste tre. Vi må vise samme innstilling som i dag, og forhåpentlig er noen av de skadde spillerne snart tilbake, sa Bruce til BT Sport.

– Det er ingen tvil om at det er en vanskelig jobb å være manager i Newcastle, men jeg er klar for å ta utfordringen, og jeg håper min erfaring kan gjøre utslaget. Jeg er fortsatt overbevist om at vi vil greie oss.

For Aston Villa ville en seier løftet laget forbi Liverpool, men i stedet glapp to poeng i kampen om europacupspill.

