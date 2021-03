Solbakken sier nei til VM-boikott

I intervjuer med VG og TV 2 sier den ferske landslagssjefen at han har brukt mye tid den siste uken på å sette seg inn i den betente Qatar-debatten.

– Jeg tror jeg har vært i kontakt med Gud og hvermann. Jeg har snakket med alt fra de som har doktorgrad i arbeidsinnvandring til gravende journalister og fredsmeglere. Jeg har vært i kontakt med hele spekteret av det som kan gi meg informasjon slik at jeg kan ha en god magefølelse hvis vi kvalifiserer oss, eller får lov til å kvalifisere oss til VM, sier Solbakken til TV 2.

En rekke eliteserieklubber har den siste tiden tatt til orde for at Norge bør boikotte neste års VM-sluttspill. Bakgrunnen er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.

Solbakken er ikke på den linjen.

– Jeg mener fortsatt at det å stå inne i det – samme hvor jævlig det er – det er et bedre alternativ enn boikott. Men jeg har den største respekt for dem som sier at nok er nok og at boikott er det eneste virkemiddelet som er igjen, fordi det ikke har skjedd nok forbedringer i Qatar, sier landslagssjefen til VG.

Han avviser at han føler seg forpliktet til å følge NFFs linje i saken. Forbundsledelsen har vært tydelig på at boikott ikke er veien å gå.

Søndag er det ventet at Qatar-debatten blir tema på fotballtinget.

