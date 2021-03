Ronaldo og Juventus ut av mesterligaen da Porto seiret med ti mann

Juventus vendte 0-1 ved pause til 2-1 og tvang fram ekstraomganger, men Oliveiras frispark fra 25 meter ble bortemålet som sendte den portugisiske klubben til kvartfinale.

Cristiano Ronaldo kom knapt til en sjanse mot et Porto-forsvar styrt av Pepe, hans mangeårige lagkompis fra Real Madrid og Portugals landslag. I stedet blamerte superstjernen seg da han som del av en halvhjertet mur snudde ryggen til Oliveiras frispark i det 115. minutt.

Alle spillerne hoppet opp, og det flate skuddet føk i mål ved stolpen bak keeper Wojciech Szczesny til 2-2. Adrien Rabiot satte inn et vinnermål for Juventus, men 3-2 var ett mål for lite for vertene, som ble slått ut på bortemålsregelen.

Matthijs de Ligt ropte på straffe på overtid, men ble ikke hørt av dommeren, og Juventus er for annet år på rad utslått av mesterligaen allerede i åttedelsfinalen.

