Nær enighet om «nye Champions League» – slik ser formatet ut

Norge — Det røpet lederen i Den europeiske klubbforeningen (ECA), Juventus-styreleder Andrea Agnelli, mandag. Han uttalte seg i forbindelse med foreningens digitale generalforsamling.

Agnelli mener det nye mesterligaformatet, som etter planen skal tas i bruk fra 2024, er «veldig, veldig nær den ideelle Champions League».

– Jeg håper virkelig at alt er klart i løpet av de neste ukene, sa den italienske fotballtoppen og understreket samtidig at enkelte detaljer så langt ikke er på plass.

Endret gruppespill

Det nye formatet innebærer i første rekke store endringer for gjennomføringen av gruppespillet. Antallet deltakende klubber i turneringen økes fra 32 til 36. Hvordan de fire ekstra plassene skal fordeles, er blant spørsmålene som foreløpig ikke er besvart.

ECA ønsker at to av de fire plassene skal tilfalle klubber som ikke kvalifiserer seg for turneringen gjennom sportslige meritter, men som gis plass på bakgrunn av tidligere resultater i Europa. En slik løsning åpner for at store europeiske klubber gis mesterligaplass tross mindre gode sesonger i hjemlig liga.

Kritikerne argumenterer for at en slik løsning utelukkende vil være å gi storklubbene et sikkerhetsnett, framfor å belønne klubber fra lavere rangerte nasjoner som Østerrike, Tsjekkia og Skottland i form av mesterligaspill.

Helt usannsynlig er det heller ikke at Frankrike kan bli tilgodesett med en ekstra plass i gruppespillet som følge av utvidelsen. Franske klubber har nå kun tre plasser, mot fire for de andre store europeiske ligaene.

Ti kamper

Det tradisjonelle gruppespillet, der 32 lag deles inn i grupper på fire, skrotes i det nye formatet. I stedet legges det opp til at de 36 deltakende klubbene plasseres på én og samme ligatabell. Hver klubb spiller ti kamper mot ulike motstandere, fem på hjemmebane og fem på bortebane, før de beste går til utslagsrunder som mer eller mindre gjennomføres etter dagens modell.

Det nye formatet, som tidligere Manchester United-keeper Edwin van der Sar skal stå bak, vil innebære at det spilles flere gruppekamper per klubb enn i dag. Håpet er at det vil øke interessen og turneringens verdi som TV-produkt. Det vil igjen gi klubbene nye inntekter.

For klubbene blir det samtidig et spørsmål om hvor kampene skal få plass i en allerede tettpakket kalender.

Blir nyvinningen vedtatt anses det også som dødsstøtet for planene om en europeisk utbryterliga og konkurrent til dagens mesterliga.

