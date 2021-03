Marerittrekken på Anfield fortsetter for Liverpool etter nytt hjemmetap

0-1-tapet gjør at Liverpool nå har tapt seks strake ligakamper på eget gress. De har ikke vunnet på Anfield siden 16. desember. Det er åtte kamper siden. tliv

Etter en fartsfylt omgang med flere gode muligheter til begge lag, tok gjestene ledelsen like før pause. Den tidligere Juventus-spilleren Mario Lemina stjal ballen fra Mohamed Salah og banket den i lengste hjørne, utakbart for Alisson Becker.

Sadio Mané var bare centimeter unna utligning etter halvspilt 2. omgang. Headingen fra senegaleseren gikk i stanga og ut.

Utenom det førte Liverpool hele 2. omgang, uten at de klarte å skape all verdens mot et tett og kompakt Fulham-lag, som med 1-0-seieren tok sin femte seier denne sesongen.

Seieren var meget viktig for Scott Parker og Fulham sin del. De er nå på 18.-plass, à poeng med Brighton, som ligger på trygg grunn.

Liverpool har nå fire poeng opp til Chelsea på mesterligaplass. London-klubben har i tillegg en kamp mindre spilt enn Jürgen Klopp og co.

[ «Å sparke mannen som tok Liverpool til topps på tabellen igjen vil være årets selvmål» ]