Målløs sjansebonanza i West Midlands-derbyet

Emiliano Martínez har vært en åpenbaring i mål for Aston Villa denne sesongen og mot Wolverhampton sto den argentinske sisteskansen for nok en matchvinnerredning da han stoppet Conor Coady etter 77 minutter.

Coady kom til skudd fra sju meter, men Martinez kom raskt ut i feltet og gjorde seg stor da han blokkerte ballen ut til corner. Sjansen til Wolverhamptons midtstopper var likevel ikke verken Coadys eller Wolverhamptons største i kampen.

Den kom etter 56 minutter da Pedro Neto slo et fantastisk innlegg etter en kort corner. Coady traff tverrligger ut fra spiss vinkel og på returen fra to meter blåste Romain Saïss ballen over.

Wolverhampton hadde de største sjansene mot slutten av kampen, men Aston Villa hadde to baller i treverket i starten av oppgjøret. Allerede etter fire minutter klinte Ollie Watkins ballen i tverrliggeren og ti minutter senere gjorde Jacob Ramsey det samme.

Likevel endte det målløst mellom lagene, i en kamp som aldri burde endt 0-0.

