Norsk Toppfotball vil utsette avstemningen om VM-boikott

Etter at Tromsø gikk ut med krav om at norsk fotball må boikotte Qatar-VM på grunn av arbeidsforholdene til fremmedarbeiderne som gjør VM-drømmen mulig, har flere klubber støttet opp om boikottkravet.

Norsk Toppfotball hadde fredag et møte med Norges Fotballforbund og landets toppklubber. Der tok paraplyorganisasjonen til orde for å kalle inn til et ekstra forbundsting seinere i år. Dermed kan NFF slippe å måtte ta stilling til boikottspørsmålet allerede på forbundstinget neste helg.

– Vi mener at denne problemstillingen er for viktig til å risikere at det skal komme et benkeforslag på forbundstinget om en uke, som ender med at vi vedtar en boikott av Qatar-VM. Ikke fordi vi nødvendigvis mener at boikott er feil virkemiddel, men fordi grunnlaget per nå er for dårlig, sier leder i Norsk Toppfotball, Cato Haug, til VG.

Fotballpresident Terje Svendsen sier at NFF er positive til å holde et ekstraordinært forbundsting for å avgjøre saken.

[ Tromsø og flere norske klubber oppfordrer NFF til boikott av VM i Qatar ]