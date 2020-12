Fotball-VM i 2026 også på NRK og TV2

Dermed skal de to kanalene samarbeide om å vise de fem neste store fotballmesterskapene for menn (EM og VM). Tidligere i år kjøpte NRK og TV 2 TV-rettighetene til EM i 2024 og 2028.

– Vi gleder oss stort til å kunne vise fotball-VM fra USA i 2026 på NRK og TV 2, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 i en felles uttalelse.

– Denne avtalen sikrer at våre to allmennkringkastere i lang tid framover får vist det fremste av mesterskap til et bredest mulig publikum, legger Sandnes til.

Fotball-VM i 2026 er delt mellom USA, Canada og Mexico. 60 kamper skal spilles i USA, og i ti kamper i hver av de andre landene.

Dette er TV-rettighetshaverne for landslagsfotballen de neste åtte årene:

Menn:

* EM- og VM-kvalifisering (Europa) 2021-2028: TV 2

* Uefas nasjonsliga 2021-2028: TV 2

* EM 2021: NRK og TV 2

* VM 2022: NRK og TV 2

* EM 2024: NRK og TV 2

* VM 2026: NRK og TV 2

* EM 2028: NRK og TV 2'

Kvinner:

* EM 2022: NRK og TV 2

* VM 2023: Nent Group

