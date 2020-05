Første scoring eter pausen: Braut Haaland selvfølgelig

Like før halvtimen var spilt i lørdagens «comeback» var rogalendingen på rett plass til rett tid med en typisk hockey-styring.

Thorgan Hazard, som skulle startet på benken, men kom inn i startelleveren etter at Giovanni Reyna ble skadd på oppvarmingen, kom rundt på høyresiden og slo ballen presist inn i feltet.

Der ventet en sulten spiss med nummer 17 på ryggen. Haaland bredsidet ballen i mål bak en sjanseløs Markus Schubert i Schalke-målet.

Målet var hans tiende i Bundesliga på bare ni kamper.

Det ble starten på en målfest som ikke var over før hjemmelaget hadde scoret fire ganger i egen storstue foran tomme tribuner.

– Vanligvis er det 80.000 tilskuere, men vi visste fansen støttet oss hjemmefra, så vi var aldri redd for noe. Vi visste vi kom til å vinne, og du så i dag at vi hadde full kontroll. Så det var en god start, sa Haaland etter kampen.

– Jeg er selvfølgelig ikke i samme form. Jeg har ikke spilt kamper på sju uker, men jeg har jobbet hardt i denne perioden, så jeg er ikke overrasket, fortsatte rogalendingen.

Med seieren legger Dortmund press på serieleder Bayern München, som møter Union Berlin søndag.

Involvert i fire mål

Haaland var også involvert i det andre målet lørdag. Han presset Schalke-keeper Schubert såpass hardt at utsparket til målvakten gikk rett i beina på Julian Brandt. Han spilte gjennom Raphaël Guerreiro, som var iskald og banket ballen i lengste hjørne.

Også 3-0-målet hadde et hint av Haaland i seg. Nordmannen fikk to dårlige berøringer på midten av banen, men fikk kranglet med seg ballen og gitt til Brandt. Han slapp den lekkert videre til Hazard, som banket ballen kontant i mål.

4-0 kom etter en lekker målgivende fra Haaland. Måltyven fikk ballen på 18 meter og spilte gjennom Guerreiro, som med utsiden av foten nærmest la ballen i krysset.

Haaland nære tidlig

Oppgjøret på Dortmunds hjemmebane var preget av stillhet og en ny og annerledes fotballhverdag foran tomme tribuner, på en arena som til vanlig ville rommet 80.000 tilskuere.

Tross uvante omgivelser var det hjemmelaget i gult som kom best i gang, med Haaland i spissen.

Allerede etter fire minutter holdt Haaland på å krangle med seg ballen alene med Schalke-målvakt Schubert, men det siste touchet ble akkurat litt for svakt, og Schubert fikk plukket opp ballen foran nesa på nordmannen.

Seks minutter senere var Haaland i aksjon igjen. På et frispark dukket måltyven opp på bakerste stolpe og slo ballen inn i feltet. Ballen traff hånden til en Schalke-spiller, men det ble dømt offside fordi danske Thomas Delaney var i offside da frisparket ble slått.

Etter halvspilt omgang var Haaland på ny farlig frampå. Etter en corner fikk han skutt fra seks-sju meter, men forsøket gikk i nettveggen.

Lekker styring

Etter 29 minutter satt den endelig for 19-åringen. Haaland snek seg inn bak Schalkes forsvarsrekke og styrte ballen iskaldt i lengste hjørne etter et presist og godt innlegg fra lagkamerat Hazard.

Dortmund presset på og hadde flere gode muligheter før pause, men verken Mahmoud Dahoud eller Achraf Hakimi klarte å overliste Schubert.

Det gjorde derimot Guerreiro, og etter pause kom det to nye scoringer.

Schalke hadde et par halvsjanser utover i den andre omgangen, men Roman Bürki ble ikke satt på de store prøvene.

KAMPFAKTA

Fotball Tyskland 1. Bundesliga menn lørdag, 26. runde:

Borussia Dortmund – Schalke 4-0 (2-0)

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (29), 2-0 Raphaël Guerreiro (45), 3-0 Thorgan Hazard (48), 4-0 Guerreiro (63).

Erling Braut Haaland spilte hele kampen for Borussia Dortmund.

Hoffenheim – Hertha Berlin 0-3 (0-0)

Mål: 0-1 Kevin Akpoguma (selvmål 58), 0-2 Vedad Ibišević (60), 0-3 Matheus Cunha (74).

Rune Almenning Jarstein spilte hele kampen for Hertha Berlin, Per Ciljan Skjelbred spilte 87 minutter for Hertha Berlin.

Augsburg – Wolfsburg 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Renato Steffen (43), 1-1 Tin Jedvaj (54), 1-2 Daniel Ginczek (90).

Fortuna Düsseldorf – Paderborn 0-0 (0-0)

RB Leipzig – Freiburg 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Manuel Gulde (34), 1-1 Yussuf Poulsen (77).

Senere kampstart: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach (18.30).

Spilles søndag: Union Berlin – Bayern München, Köln – Mainz.