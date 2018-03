Første norske Kollen-seier på 14 år

Sport

Av Steinar Bjerkmann

HOLMENKOLLEN: Daniel-André Tande bestemte seg for å gjøre noe med Kollen-forbannelsen. Kongsberg-hopperen var et eneste stort smil etter en norsk jubeldag av de sjeldne.

24-åringen lå bare på åttendeplass etter 1. omgang, men utnyttet vanskelige forhold best av alle og hoppet til Norges første individuelle herreseier i Holmenkollen siden Roar Ljøkelsøy vant i 2004. Raw Air-leder Kamil Stoch rotet vekk seieren, og det gikk et sukk gjennom tusenvis av polske hoppfans.

I stedet ble «Ja, vi elsker» spilt.

– Det er ekstremt overraskende. Jeg hadde ikke forventet dette. Jeg har ikke vært i topp «shape» den siste uken, og startet heller ikke maks her på fredag, sier Tande.

Begge kjønn til topps

Lysluggen tar seg god tid etter en tur innom NRKs Raw Air-studio. Plutselig er bekymringene etter svak Lahti-hopping borte.

– Jeg har vært flink til å jobbe positivt i alle hopp. Jeg gjør små forbedringer hele veien, og da blir det bedre og bedre. Og i dag gikk det helt til topps, forteller Tande i snødrevet.

Tidligere på dagen hadde lagvenninnen Maren Lundby vunnet.

– Det er utrolig kult. Maren er supertøff. Det er fantastisk moro å stå her med seirer for både jenter og gutter på samme dag. Legg til en av tidenes mest overlegne lagseirer i går (lørdag), sier Tande til NTB.

– Hvordan rangerer du en seier i Holmenkollen?

– Det er utrolig stort. Det er et veldig historisk hopprenn, kanskje det aller mest historiske. Det å vinne Kollen-rennet er helt sykt, sier KIF-gutten etter en sjelden norsk opptur i Kollen.

Øyner Raw Air-seier

Glemt var fortvilelsen etter et ødelagt Raw Air-renn for ett år siden. Da slaktet Tande hoppbakken i Holmenkollen så kraftig at landslagsledelsen reagerte.

– Jeg har slitt utrolig mye i denne bakken tidligere. Jeg bestemte meg for å komme hit med blanke ark. Jeg skulle ha overskudd og fokusere på det jeg skulle. Jeg har klart å se noe positivt i hvert eneste hopp. At det skulle snu så fort, hadde jeg ikke ventet. Nå er vi blitt venner, Holmenkollen og jeg, ler Tande der han tar små pauser i intervjuet for ivrige småtasser som vil ha bilde med søndagens Kollen-konge.

Nå øyner han en liten sjanse i jakten på sammenlagtseieren i den norske hoppturneringen.

– Da må jeg fly fra lagkameratene mine. Det blir ikke lett. Og det er ikke ofte Kamil Stoch gjør annethopp som i dag, men så er det ikke så ofte jeg vinner her heller, sier Tande lurt.

Sammenlignet med legender

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener Tande nå er helt der oppe sammen med Kongsberg-legender som Birger Ruud og Petter Hugsted.

– Daniel klatrer opp som en av de store i hoppverden og begynner å komme høyt også blant skihoppere fra Kongsberg. Det å vinne Holmenkollen med tidenes beste norske hopplag er stort.

– Etter Marens seier tidligere i dag og lagseieren i går, er dette tidenes norske verdenscuphelg på norsk jord. Det må det være, for du kan ikke bli bedre enn nummer én, sier Bråthen.

Landslagssjef Alexander Stöckl innrømmer at han ikke så for seg at Tande skulle vinne etter en 1. omgang der han var på etterskudd.

– Jeg så absolutt ikke for meg dette. Kamil gjorde et fantastisk førstehopp, men var uheldig med forholdene (i finaleomgangen) og gjorde heller ikke et perfekt hopp. Da utnyttet Daniel sjansen, sier Stöckl. (NTB)

Verdenscup hopp menn i Holmenkollen, Oslo (HS134) søndag, 3. renn i Raw Air:

1) Daniel-André Tande, Norge 258,1 (128-132), 2) Stefan Kraft, Østerrike 256,7 (129,5-124,5), 3) Michael Hayböck, Østerrike 255,6 (133-130,5), 4) Robert Johansson, Norge 254,0 (127,5-129), 5) Johann André Forfang, Norge 253,6 (125,5-134,5), 6) Kamil Stoch, Polen 253,0 (138-119), 7) Stephan Leyhe, Tyskland 242,5 (127-129), 8) Richard Freitag, Tyskland 241,0 (126-132), 9) Andreas Stjernen, Norge 240,6 (127-124,5), 10) Jernej Damjan, Slovenia 237,4 (129-121,5).

Øvrige norske: 12) Halvor Egner Granerud 236,3 (124,5-129), 21) Marius Lindvik 229,3 (121-128,5).

Ikke til finaleomgangen: 38) Robin Pedersen 103,5 (118), 40) Anders Fannemel 99,8 (118) og Tom Hilde 99,8 (118), 45) Joacim Ø. Bjøreng 96,4 (115).

Raw Air (3 av 10 renn):

1) Stoch 681,8, 2) Johansson 675,3, 3) Forfang 661,6, 4) Tande 650,4, 5) Kraft 648,0, 6) Stjernen 645,3, 7) Andreas Wellinger, Tyskland 635,4, 8) Freitag 632,8, 9) Dawid Kubacki, Polen 625,7, 10) Ryoyu Kobayashi, Japan 615,6.

Øvrige norske (topp 30): 29) Granerud 360,9, 30) Lindvik 354,0.

Neste renn er kvalifiseringen i Lillehammer mandag.

Verdenscupen (17 av 22 renn):

1) Stoch 1003, 2) Freitag 868, 3) Tande 823, 4) Wellinger 784, 5) Forfang 600, 6) Kraft 584, 7) Johansson 520, 8) Markus Eisenbichler, Tyskland 480, 9) Junshiro Kobayashi, Japan og Kubacki 470.

Øvrige norske (topp 30): 11) Fannemel 416, 12) Stjernen 408, 23) Granerud 202.

Nasjonscupen (23 av 30 renn):

1) Norge 5211, 2) Tyskland 4842, 3) Polen 4382, 4) Østerrike 2929, 5) Slovenia 2264, 6) Japan 2049.