Forskjøvet Uefa-møte presser NFF på tid: – Jo mindre blir vårt handlingsrom

Møtet er flyttet fra 27. mai til 17. juni. Der er det ventet mange avklaringer rundt datoer for både klubb- og landslagsfotball i Uefa-regi. Dette vil legge klare premisser for hvordan nasjonale serier og cupen kan avvikles.

Omberammingen av møtet spiller inn også for Norges Fotballforbund (NFF).

– Ja, det gjør nok det. Mulighetene for at vi ikke fikk noen avgjørelser den 27. mai, har vært diskutert. Uefa vil nok, som mange andre, skyve på beslutninger for å se hvordan smitten utvikler seg. Fra 27. mai er det faktisk to måneder til mulig oppstart av kvalifisering til europacupene. Så en utsettelse er faktisk forståelig, sier Nils Fisketjønn til NTB.

Han er direktør for konkurranse i NFF.

Uefas opprinnelige plan var å starte kvalifisering i de europeiske cupene tidlig i juli, men en het mulighet er at det vil skje først siste uka i juli.

Dårlig tid

– Kortsiktig skaper ikke dette (flyttingen av styremøtet) de store konsekvensene, men jo lenger det går før en beslutning, jo mindre blir vårt handlingsrom, sier Fisketjønn.

– Dette betyr ikke at vi må starte et nytt arbeid. Vi er forberedte og vil holde skissert tidsplan med at de neste rundene (i Eliteserien) skal ut rundt 1. juni, tilføyer han.

NFF har også fotball-NM å forholde seg til. Der kan det gå mot en «barbert» utgave. Det vil bli vurdert om Eliteserien-lagene skal komme inn i 2. eller 3. runde mot den første som er vanlig.

Eliteserien starter opp 16. juni.