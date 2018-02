Forklarer mulig curling-dop med sabotasje

Sport

Av Bernt Harald Brennevann

I helgen ble det kjent at curlingspilleren Krusjelnitskij har testet positivt på stoffet meldonium. Mandag bekreftet Idrettens voldgiftsrett (CAS) at den vil se nærmere på saken.

25-åringen spilte for OAR i mixed curling under OL. I bronsekampen slo de Norge.

Den russiske curlingleiren mener noen kan ha plantet meldonium i maten eller drikken hans.

– Det kan ikke ha skjedd i OL-landsbyen, for der spiser alle den samme kantinematen. Det er mulig at det har skjedd under en treningsleir eller i en periode imellom der. Det kan også være noe som har skjedd innad i laget, eller det kan være noen som har politiske mål, sier Russlands curlingpresident Dmitri Svisjtsjev til nyhetsbyrået AP.

Det russiske curlinglaget ladet opp til OL med et treningsopphold i Japan forrige måned. Der deltok også russiske spillere som ikke hadde kvalifisert seg til lekene i Pyeongchang.

Meldonium er stoffet som den russiske tennisstjernen Maria Sjarapova ble utestengt for. Hun testet positivt under Australian Open i 2016. Da hadde middelet nettopp blitt ført opp på forbudslista.

Sergej Belanov kan ikke tro at Krusjelnitskij har dopet seg med vilje. Han er trener for de russiske curlingkvinnene.

– At en ung mann, en smart mann, skal ha brukt samme stoff som det har vært snakket så mye om i to år... Det er dumt, men Alexander er ikke dum. Jeg tror ikke på det, sier Belanov. (NTB)